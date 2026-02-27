22時～深夜2時はNG！内臓脂肪をつけにくくする理想の食事時間とは！？【内臓脂肪の話】

内臓脂肪をつけにくくする理想の食事時間とは

22時には消化を終えるように食べる

食事をとる時間帯に気をつけることでも、内臓脂肪をつけにくくすることができます。

前提として、食事は朝・昼・晩と3食きちんと食べましょう。1食抜いて食事と食事の間隔が開き過ぎると体が飢餓状態になり、体に入ってきた糖質を急いで吸収し、脂肪としてため込もうとしてしまいます。また、血糖値も急激に上がるため、脂肪が増えやすくなります。

食べる時間でまず気をつけてほしいのは、夕食が遅くなり過ぎないようにすることです。というのは、代謝を促して脂肪を燃焼させる「成長ホルモン」は22時から深夜2時に多く分泌されることがわかっています。この時間帯に胃が食べ物を消化していると、成長ホルモンの分泌量が減り脂肪が燃焼されにくくなるのです。

また、22時から深夜2時は、脂肪の合成を促し脂肪細胞を生み出すたんぱく質「ＢＭＡＬ１（ビーマルワン）」（脂肪貯蔵たんぱく質）が増える時間帯でもあります。ＢＭＡＬ１が多く存在する時間帯にたくさん食べると、それだけ脂肪をため込みやすくなります。ちなみに、ＢＭＡＬ１が最も減るのは14時。こういった働きから考えると、糖質が多めの食事は10時から19時にとるのが理想的です。

どうしても夕食が19時以降になる場合は22時までに消化を終えられるよう、消化のよいものを軽めに食べるようにしてください。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 内臓脂肪の話』著/栗原毅