ドル円理論価格 1ドル＝154.40円（前日比-0.76円）
割高ゾーン：155.25より上
現値：155.89
割安ゾーン：153.54より下
過去5営業日の理論価格
2026/02/26 155.16
2026/02/25 155.78
2026/02/24 155.28
2026/02/23 155.46
2026/02/20 154.77
（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。
