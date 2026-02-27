ＭＴＧは大幅続伸、アイシンと戦略的パートナーシップを締結◇

ＭＴＧ<7806.T>は大幅続伸となっている。同社は２６日、アイシン<7259.T>と戦略的パートナーシップを締結し、新製品における共同開発を開始したと発表。これが材料視されているようだ。



これはアイシンが自動車部品事業で培った技術開発力やものづくり力と、ＭＴＧが美容領域で磨いてきた製品開発力及び事業運営力を掛け合わせることで、これまでにない新たな価値を継続的に創出することを目指すもの。第１弾として新製品「ＲｅＦａ ＨＹＤＲＡＩＤ（リファハイドレイド）」を共同で開発し、美容室サロンを中心に展開する予定だとしている。



