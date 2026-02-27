中島健人が“ラブコメ嫌い”な毒舌王子を演じる映画『ラブ≠コメディ』公開決定！ヒロインは長濱ねる

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

中島健人主演、ヒロインに長濱ねるを迎えて描く、情熱を燃やす人たちの胸アツお仕事エンターテイメント映画『ラブ≠コメディ』（読み：ラブノットコメディ）が、7月3日に公開されることが決定した。

■「自分の本質みたいな部分をポップで、エンタメとして面白く抽出できると思いました」（中島健人）

主人公の神崎麗司は“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優。「ラブコメなんて、もうやりたくない！」30歳を迎え、重厚なドラマで評価されたいという思いを抱えていたなか、またもや届いたのは王道ラブコメの出演オファー。相手役はアイドル・南風美里と聞き反発する麗司だが、この出会いが彼の人生を大きく動かしていく…。

監督は中島健人と小芝風花がW主演のドラマ『彼女はキレイだった』（2021年）、TVドラマ『わたしのお嫁くん』の紙谷楓、脚本は「ラジエーションハウス」シリーズやドラマ「ユニコーンに乗って」（2022年）の大北はるかが手掛ける。“本当の恋”と“エンターテインメントが持つ意味”を見つめ直していく、完全オリジナルのラブコメストーリーが誕生した。

葛藤を抱える神崎麗司を演じるのは、ソロアーティスト・俳優として新たな挑戦を続ける中島健人。長年“王子様”として絶大な支持を集めてきた彼が、本作ではそのパブリックイメージをパワーアップし、迷い、悩み、そして成長する等身大の人物像に挑む。中島はオファーを受けた際に、「久々にフィットする感覚でお芝居ができるなと思いました。ある種、可愛く皮肉を込めて、麗司という役を演じられることがすごく楽しみでした」とコメントし、「自分の本質みたいな部分をポップで、エンタメとして面白く抽出できると思いました」と印象を語っている。また、本作について「目の前にあることを一生懸命やることの尊さだったり、素晴らしさを、この映画が教えてくれる気がしています」と想いを明かし、中島健人だからこそ生まれるリアリティと説得力で、“もがく30歳の俳優”を体現する。

そして、麗司の相手役となる南風美里は、ガールズグループ“ぴょんぴょんフルーツ”に所属するアイドル。南風美里を演じるのは、アイドルグループ卒業後、俳優として活動し、知性と誠実さで幅広い世代から支持を集める長濱ねる。本作では、これまでの清廉なイメージを超えた“等身大の女性”役に挑戦し、飾らない言葉と繊細な表現でアイドルとしての華やかさと、その奥に潜む複雑な感情を丁寧に描き出す。長濱は自身の役柄について、「自分の中にない要素もたくさん持っている子。そのピュアさや一生懸命さが本当に素敵だと思いました」と振り返る。そして本作について、「世の中で何かに挑戦し続ける人、毎日の仕事の中で試行錯誤しながらいろんなことに向き合っている方みんなに響く作品」と期待を込めている。

『ラブ≠コメディ』

7月3日（金）全国公開

監督：紙谷楓

脚本：大北はるか

キャスト：中島健人 長濱ねる

製作：ストームレーベルズ

配給：ストームレーベルズ／ライブ・ビューイング・ジャパン

制作プロダクション：共同テレビ

(C)Storm Labels Inc. All Rights Reserved.

