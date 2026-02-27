27日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比38.7％減の612億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同46.7％減の428億円となっている。



個別ではグローバルＸ ロボティクス＆ＡＩ－日本株式ＥＴＦ <2638> 、ＭＡＸＩＳ高配当日本株アクティブ上場投信 <2085> 、ｉシェアーズ米国リート ＥＴＦ <1659> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩジャパン気候変動指数 <294A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ タイ株式ＳＥＴ５０指数 <1559> など15銘柄が新高値。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> が6.55％高、東証グロース・コアＥＴＦ <1563> が3.11％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は5.25％安、グローバルＸ 半導体 ＥＴＦ <2243> は3.73％安、東証スタンダードＴＯＰ２０ＥＴＦ <1551> は3.72％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 半導体 <346A> は3.34％安と大幅に下落している。



日経平均株価が360円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金258億8400万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均356億2100万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFでは日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が40億5800万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が38億4500万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が31億5400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が21億7900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が14億6300万円の売買代金となっている。



株探ニュース

