カインズ吉川美南店が不用な園芸用土の回収とリサイクル実証事業を2月21日より開始
カインズは2月21日、家庭で不用になった園芸用土を回収するサービスを「カインズ 吉川美南店」にて開始した。
家庭で不用になった園芸用土を回収するサービス
同社は、2021年に策定した「くみまち構想」に基づき、地域共生による課題解決と価値創造を指向し、自治体や企業等との連携を進めてきた。
その代表的な取り組みが、家庭で不用になった園芸用土をカインズ店舗で回収し、焼成・殺菌処理を行った上で再生し、店舗にて販売する「園芸用土の水平リサイクルシステム」。2024年には環境省主催の「グッドライフアワード」にて実行委員会特別賞、2025年にはグッドデザイン賞、グリーン購入大賞農林水産特別部門にて「大賞」を受賞している。
同社と吉川市は2025年12月に包括連携協定を締結しており、園芸用土回収サービスははその一環。市民の身近な課題に寄り添いながら、地域の資源循環を促進させる取り組みで、吉川美南店での実証事業は6月30日まで実施する。その結果を踏まえて本格運用へ移行する予定。
回収方法
同サービスの利用には、カインズ会員登録が必要で、根や石などの異物を取り除いた土のみが対象となる。
