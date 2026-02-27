岡田将生×染谷将太『田鎖ブラザーズ』追加キャストに山中崇、仙道敦子、和田正人、飯尾和樹、長江英和
岡田将生が主演する4月スタートのドラマ『田鎖（たぐさり）ブラザーズ』（TBS系／毎週金曜22時）の追加キャストとして、山中崇、仙道敦子、和田正人、飯尾和樹、長江英和の出演が発表された。岡田と染谷将太演じる“田鎖ブラザーズ”と関わる人物を演じる。
【写真】岡田将生＆染谷将太、兄弟役の共演に喜び「何事も継続は力なりなんだな」
本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が、法ではもう裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。
岡田演じる刑事の兄・田鎖真と染谷将太演じる検視官の弟・田鎖稔は、日々目まぐるしく起こる社会問題に関わる凶悪事件と、31年前の両親殺害事件の真犯人を追う。
さらに、質屋の店主と情報屋のふたつの顔をもつミステリアスな女性・足利晴子役で井川遥、真が所属する強行犯係のバディ刑事・宮藤詩織役で中条あやみ、若手刑事・石坂直樹役で宮近海斗、係長・小池俊太役で岸谷五朗の出演も決定している。
山中が演じるのは、30年来“田鎖ブラザーズ”を支えてきた町中華「もっちゃん」の店主・茂木幸輝。両親を亡くした兄弟にとって、時に厳しく時に温かく支えてくれる“兄”のような存在だ。兄弟が本音をこぼせる「もっちゃん」でどのような姿を見せるのか？
仙道は山岳写真家として第一線で活躍する辛島ふみを演じる。圧倒的な表現力をもつ仙道が物語に深みを与える。
物語の根幹となる31年前の事件で命を落とした兄弟の父・田鎖朔太郎を演じるのは和田。家族思いで腕の良い職人だった父がなぜ殺害されてしまったのか…。
“田鎖ブラザーズ”が行方を追い続けている謎のノンフィクション作家・津田雄二役は飯尾が演じる。バラエティ番組で見せる顔とは一変、物語の鍵を握るミステリアスな難役に挑む。
また、ふみの夫で、兄弟の父が働く辛島金属工場の工場長・辛島貞夫を長江が演じ、脇を固める。
それぞれの登場人物が、31年前の事件とどのように関係しているのか―。
金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』は、TBS系にて4月より毎週金曜22時放送。
