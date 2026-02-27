◆姫路競馬６日目（２月２７日）

《小牧 太》

３勝を挙げて４５勝。スマートセラム（７Ｒ）に力が入る。「すんなり運べれば」（◎）。ゼットシルヴィア（１０Ｒ）も「休み明けだが仕上がりすぎているぐらい」（◎）。ビッグリヴァーサル（８Ｒ）は「これまでと違う競馬をしてみる」（○）。ジーティートゥルー（９Ｒ）も「前走の１８００メートル戦の走りは悪くなかった」（○）。

《下原 理》

２２勝。期待のシャオシンユン（９Ｒ）は「前走がいい競馬。５６キロを克服できるかだけ」（◎）。チュッチュポッポ（５Ｒ）は「勝ち上がりでも」（◎）。サウンドチュチュ（１０Ｒ）も「能検ではいい走りをしてくれた」（◎）。オキョンピー（１２Ｒ）は「条件的にはいいが、相手もそろっている」（○）。メイショウサトワ（１１Ｒ）も「この相手にどこまで戦えるか」（○）。マスターライセンス（７Ｒ）は「堅実に走ってくれる」（○）。

《杉浦 健太》

１勝を追加し１７勝。コンジャンクション（１２Ｒ）に気合。「前走は少し窮屈な競馬になった。今回は外枠を生かしたい」（◎）。ハギノヴェルドン（７Ｒ）も「外枠なので、できるだけいい位置で競馬したい」（◎）。キュールエライジン（６Ｒ）は「最後は脚を使う。展開が向けば」（○）。ユニコ（１Ｒ）も「楽に行けるようなら」（○）。コンプレックス（４Ｒ）は「前走ぐらい走れば」（○）。ララモンドール（１０Ｒ）も「ロスなく立ち回りたい」（○）。

《小谷 哲平》

１勝加算で１３勝。カコウガン（１２Ｒ）に好感触。「追い切りでは、最後までバテることなく走った」（◎）。ワンダーカラフル（６Ｒ）も「今回、追い切りを２本こなした。馬体が減っていれば」（◎）。アルリフラ（１Ｒ）は「脚をためるレースがよさそう」（○）。エアザキントス（８Ｒ）も「間隔が空いているのが気になる」（○）。

《笹田 知宏》

９勝。期待のポッドヘイロー（５Ｒ）は「前走の感じだと８００メートル戦の方がよさそう」（○）。グランゲレーロ（９Ｒ）も「勝ち切るには、もうワンパンチほしい」（○）。

《土方 颯太》

７勝。ショウナンアトレ（１０Ｒ）に自信。「斤量の５８キロさえ克服できれば」（◎）。ルクスランページ（１１Ｒ）も「追い切りで動いた」（◎）。ラブリーローラー（４Ｒ）は「少しずつ良化している」（○）。コインアフレーズ（６Ｒ）も「気性的に８００メートル戦は向いているかも」（○）。

《川原 正一》

６勝。スマートメイス（１１Ｒ）でメイン制覇に燃える。「チャンスは十分ある」（◎）。メイショウマゴイチ（２Ｒ）も「久々でも力はあるので」（◎）。ディアナゼロス（５Ｒ）は「流れが向けば」（○）。

《新庄 海誠》

６勝。メイショウコウラン（３Ｒ）に前進を見込む。「前走が脚を余した感じ。距離延長で」（◎）。スマルト（２Ｒ）も「ひと脚を生かしたい」（◎）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触