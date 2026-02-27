女性デュオ「ＰＵＦＦＹ」の大貫亜美が、手編みのニット帽をプレゼントした人気歌手とのツーショットを公開した。

大貫は２６日までに自身のインスタグラムを更新。「インスタグラマー失格なａｍｉｋｏですがａｉｋｏのライブにお邪魔しましたことをお知らせします 相変わらずの体力、歌唱力、ファンサのエグいライブでした…バケモンですこの人」と記し、歌手のａｉｋｏと顔を寄せたショットを投稿。

「ライブ後は感想を言う間もなくａｉｋｏチームのギャルズも含めて止まらないおしゃべり…そして、ジャスティン・ビーバーが被ってたニットが欲しくて、友達に聞いたり写真を見ながら編んだやつをａｉｋｏにも編んであげたら、この日も持っててくれたので一緒に被ってみた」と、手編みの色違いのニット帽をかぶった写真もアップ。

「ａｉｋｏに似合う色を…と思いながら毛糸を選ぶのも楽しかったし、わたしのは一作目だから色々気になる点がある でもａｉｋｏの前髪の黄色と合ってておカワだった」「＃あいことあみこ」とつづった。

この投稿には、ａｉｋｏが「あみみ これからもずっと仲良くして欲しい ギャルトークまたしようね ニット一生大切にします！！」とコメントしたほか、「亜美ちゃん、ありがとう ずっとａｉｋｏちゃんよろしくね」「ニットかわゆすぎる」「すごくかわいいです あみちゃん上手」「ａｉｋｏちゃん用の帽子がほんとによく似合っててビックリ」「二人とも可愛い」「可愛い２人」「可愛すぎるおふたり 編み物すごい」「これ作ったの？！凄すぎる…」「可愛いが過ぎますね」などの声が寄せられた。