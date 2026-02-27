【元阪急ブレーブス森本潔 異端児と勇者たちの残響】#11

【森本氏コラム】「〇か×か」西本幸雄監督が起こした信任投票事件の内幕とその顛末

前身となる阪急軍から数え、今年で球団創設90周年を迎えた阪急ブレーブス（現オリックス・バファローズ）。当時のパを代表する名手を幾人も輩出する中、ひときわ異彩を放っていたのが森本潔だ。球界から突如消えた反骨の打者の足跡と今を、ノンフィクションライターの中村素至氏が追った。

◇ ◇ ◇

「森本さんはね、本質的にはシャイで無口な人。女にもモテたよ」

こう語るのは宮本幸信だ。宮本は1968年に中央大学からドラフト2位で阪急に入団した投手。75年に広島にトレードされるまで、7年間森本とチームメイトだった。

「ミヤとは仲がよかったよ。あいつの性格が好きだった」

本稿の取材の直前、筆者が間に入り、二人は約半世紀ぶりに会話を交わした。

「久しぶりで懐かしかった」と語る。「人の好き嫌いが激しい」と自他ともに認める森本にとって旧知の間柄では異例のことであるようだ。

「俺は人見知りするほうなんだよ。中日では松本幸行がそんな感じだったな」

筆者は松本の現役引退後、30年間消息不明だった松本を探し出し、初のインタビュー記事を書いた。以来、公私ともに懇意にさせてもらっているが、確かに森本と松本とは共通点が多い。繊細な性格、気まぐれで自由な行動……同じ匂いがする「最後の無頼派」というべき野球人なのかもしれない。

森本は高校時代から洋画を見ることが好きだった。ネイティブを真似て英語を発音していると、野球部の先輩に「生意気だ」と絡まれたことがあった。以来、その先輩とは距離を置くようになったという。

「高校生の頃は人生で一番多感な時期だからね」

森本の繊細な性格が垣間見えるエピソードだ。

「森本さんの英語の発音、上手かったよ」と、宮本は語る。スペンサーなどの米国人選手との会話でその実力が発揮された。

「スペンサーは凄い選手だった。こんな選手がメジャーでお払い箱になって日本に来るのか、と思ったよ。しかも研究熱心だった。当時の投手はみんなワインドアップして投げていたから、癖なんか丸わかりだった。試合中、自分の打順が回ってこない時にはバックネット裏に行って、投手の癖をメモしていたよ」

スペンサーは64年に阪急に入団。2年目の65年に南海・野村克也とホームラン王争いをしていた終盤、交通事故で右足を骨折した。この故障の前はバッティングだけでなく、激しい走塁でも日本人選手を圧倒していたという。68年に退団後、70、71年はコーチ兼任で復帰している。

「スペンサーには感心したけど、俺自身は投手の癖をメモしたりすることは一切なかった。俺はそこまではできなかったね。仕事に対する執着心がなかったのかなあ。本能で打っていたような感じだよ。それより夜の遊びが優先だった（笑）」

「酒と女の日々」である。

「ミヤには悪い遊びに付き合わせたことはなかったけどね。後輩の某投手や某外野手には夜の遊びに付き合わせていた。ある若手の捕手なんか、俺の子分みたいに連れ回してね。あるとき、その選手の親御さんから苦情が来てね。その時は結構こたえたよ。まあ自分の意思で拒否すればいいだけなんだけど……引退後もその選手のことは気にかけていた」

「遊び人」の悔恨である。

（中村素至/ノンフィクションライター）