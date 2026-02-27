今季の米女子ツアーは早くも3戦目。「HSBC女子世界選手権」第1日（シンガポール・セントーサGCタンジョンC=6793ヤード・パー72）の舞台は距離が長く、大きなグリーンと池絡みのホールが多いのが特徴。午前はソフトだったバミューダ芝のグリーンは午後から硬くなりスコアが伸びなかったが、山下美夢有（24）は首位に2打差の4アンダー3位タイと好スタートを切った。

【もっと読む】山下美夢有が「素人ゴルファー」の父親の教えでメジャータイトルを取れたワケ

昨季は全英女子を含むツアー2勝。ポイントランク2位、平均スコア4位（69.81）と堂々たる成績を残して米ツアー新人賞を受賞、賞金もランク3位で354万5888ドル（約5億5000万円）を稼いだ。

山下はシーズン後、「ショットの精度を上げ、ショートゲームのバリエーションも足りない」といった。オフは昨季以上の成績を求め、数多くのボールを打ったのかと思いきや、クラブを振るより、体幹系のトレーニングに時間を割いていたという。

プロゴルファーの体も見てきたフィジカルトレーナーの平山昌弘氏がこう言う。

「体幹とは、体の幹となる腹回りを指すが、その部分の筋肉は骨盤に繋がっている。体幹を鍛えることは、筋肉を鍛えるようで、骨盤や股関節の可動域を広げていることになり、動的安定性を高めるので、イメージした動きを再現しやすい。体幹の強いゴルファーはスイング中に膝が伸びず重心が下がっているので、インパクト時にボールをフェース面で長く押せる。山下選手は昨年、初めてのコースでも予選落ちが2試合しかなく、強風の全英女子に勝ったのは、そのようなスイングができているからでしょう」

ちなみに、同じツアールーキーの岩井姉妹の昨年の予選落ちは、明愛7回、千怜6回だった。

◇ ◇ ◇

山下と言えば、コーチは父の勝臣さん。娘のためにそれまで無縁だったゴルフを学び、スイングを作り上げてきたという。それにしてもなぜ、ゴルフの素人だった父親の指導でメジャーに勝てたのか。専門家に話を聞くと「意外な答え」が返ってきた。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。