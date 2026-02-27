【秦真司 監督探訪2026】#5 中日

【ヤクルト】故障ラッシュで離脱13名、池山監督も球団も「若手を育てるしかない」と覚悟を決めた

中日の井上一樹監督と嶋基宏ヘッドコーチによると、キーマンは「高橋宏斗と金丸夢斗」の侍ジャパン投手コンビ。先発陣はこの2人に実績のある大野雄大、柳裕也、涌井秀章、マラー、メヒアら助っ人を加えれば、そこそこ駒はそろっている。

昨季セーブ王で抑えを務める松山晋也がキャンプ中に「左脇腹の肉離れ」で離脱したのは痛いが、開幕に間に合わせるべく、懸命にリハビリに取り組んでいるという。

井上監督はキャンプ終了後、「MVP」を発表。野手ではレギュラーを突き上げる存在として、鵜飼航丞、辻本倫太郎、樋口正修、育成・三上愛介、投手ではアブレウの名前を挙げた。特に「今年こそ長打力のある鵜飼に期待したい」とのことだったが、私にもう一人「野手のキーマン」と耳打ちしたのが、2年目捕手の石伊雄太だ。「肩が強くて研究熱心。謙虚だし、正捕手に定着してくれればチームも安定する」と首脳陣の期待は大きい。

問題は岡林勇希、上林誠知、細川成也が引っ張る打撃陣だ。新助っ人のサノーには長打の期待がかかるため、三振は覚悟の上で起用するとのことだった。

遊撃には村松開人、二塁には田中幹也か福永裕基が入る。今季から待望のテラス席設置で、広かった本拠地のバンテリンドームが狭くなるのがポイント。得点力アップが期待されるが、武器である投手陣の防御率が悪化すれば本末転倒。カギは、やはり打線が握っている。

（秦真司／野球解説者）

◇ ◇ ◇

秦氏による他球団の分析は日刊ゲンダイDIGITALで公開中。プロ野球ファンはぜひ目を通していただきたい。