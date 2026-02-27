毎年、東建ホームメイトカップ（三重）で幕を開ける国内男子ツアー。今季はニュージーランドで新規大会（豪州ツアーと共催）の「ISPS ハンダ日本オーストラレーシア選手権」（3月5〜8日、ロイヤル・オークランド＆グレンジGC）からスタートすることになった。

この背景について取材すると、日本ゴルフツアー機構（JGTO）の実態が浮き彫りになった。

昨年8月、北海道で国際スポーツ振興協会（ISPS）による2つの新規大会が開催された。同協会の半田晴久会長は、1試合目の大会名を「ISPS HANDA夏に爆発 どれだけバーディー取れるんだトーナメント」とし、翌週は「同・夏の決戦 誰が一番強いんだトーナメント」と命名した。

1試合目の舞台は、距離の短い御前水GC（6932ヤード・パー72）。プロの高度な技術でどれだけスコアを伸ばせるかと期待された。

2試合目は、北海道で2番目にコースレートの高い（75.6）北海道ブルックスCC（7286ヤード・パー72）。プロが難コースをどう攻略するのかが注目された。

対照的な戦いを求めた主催者は、ゴルフの面白さ、レベルの高さをファンに知ってもらおうという意図があった。

思惑通り、1試合目は猛烈なバーディー合戦が繰り広げられ、比嘉一貴が通算30アンダーで優勝した。

ところが2試合目は、半田会長が「できれば優勝はオーバーパーになるぐらいの厳しい設定で、プロの耐え忍ぶ姿を見せてほしい」とJGTOに要求したにもかかわらず、結果は前週に引けを取らないバーディーの山となり、優勝したベテラン小平智（36）の通算24アンダーを筆頭に、11アンダー48位タイまでの2ケタアンダーが52人というバーゲンセール状態だった。

ここまでスコアが伸びた原因の一つは異常気象だ。私も大会中現地にいたが、北海道も猛暑でグリーンを硬くできず、ラフも伸ばせなかったというのだが、それは言い訳に過ぎない。グリーンを硬くできないなら、カップの位置を極端に難しく切る、パー設定を72から70にする、フェアウエー幅を狭くするなど、方法はいくらでもあった。

しかし、JGTOは何の工夫もコースへの指示もしなかった。大会スポンサーが次々に離れ、試合数が減っているのに、新規大会を開催するスポンサーの意向に応えようという熱意も覚悟も見られなかったのは残念でならない。

大会を主催した半田会長は「今後は、ISPSにしかできない支援をする。世界を目指す若手プロに、海外試合の体験をさせたい」と言った。

そこで「夏の決戦 誰が一番強いんだトーナメント」を1年限りでやめてしまい、かねて親交の深い、ニュージーランドでの大会に切り替えたというわけだ。

今季の国内ツアーは昨年より3減の22試合。JGTOは試合数を増やすための努力を続けているそうだが、「トーナメントをやってください。でも、要望には応えることはできません」では、この先も推して知るべしだ。