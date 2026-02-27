ホステスプロだった前週の「ホンダLPGAタイランド」で1打差2位だった岩井千怜（23）。26日開幕の「HSBC女子世界選手権」（シンガポール=セントーサGCタンジョンC）では、2週前の欧州ツアーで惜敗した姉の明愛とともに上位争いが期待される。

その岩井姉妹は中国で行なわれる次戦の「ブルーベイLPGA」は欠場し、国内ツアーの開幕戦「ダイキンオーキッドレディス」に出場する。

岩井千怜はこの大会に3連覇がかかっているのだが、大会に携わる関係者が「大雑把に計算すると、あり得ない話ではないんですよ」と、こう言うのだ。

「千怜さんは昨年から米ツアーを主戦場にしていますが、国内ツアーの年間女王の可能性もあるんじゃないですか。シード選手ですからメルセデスランキング（MR）の対象者ですし、海外メジャーのポイント（P）もMRに加算される。例えば、昨年女王の佐久間（朱莉）さんのポイントは2681.61。ランキング11位の千怜さんは1334.12P。その差は約1347P。大差のようですが、国内は7戦で優勝1回、トップ10入り5回で861.12P。海外メジャーは全米女子プロ4位以外は大きく稼げず、5大会で473Pでした。岩井姉妹は国内大会やファンのことも大事に思っている。今季も国内大会にはかなり参戦するだろうし、米ツアー本格参戦2年目でメジャーでも好成績が期待できますから」

それなら、昨年MR10位の山下美夢有も同じだ。

国内（2試合）での獲得Pは196.66Pだったが、海外メジャーは全英女子優勝、全米女子プロ6位など、5大会で1170.33Pも稼ぎ、佐久間とは1314.62P差だった。

「昨年、佐久間さんは4勝しましたが、複数回優勝者は4人だけ。若い選手が力をつけていますから、1人で4つも5つも勝てる選手が出てこなければ、獲得Pはバラける。国内は公式戦に優勝しても400Pですが、海外メジャーに勝てば800P。単独2位でも480Pと大きい。日本選手の海外メジャー制覇が不思議ではない今なら、5つのメジャー大会で好成績を残し、スポット参戦する国内大会で複数回優勝すれば、年間女王の可能性はありますよ」（前出・関係者）

米ツアーにいる日本勢なら、何を「達成」しても驚かない。

