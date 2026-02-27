何が何でも「利上げさせない」つもりなのか――。衆院選大勝で鼻息荒い高市首相が日銀への“圧力”を強めている。

高市首相は今月16日に首相官邸で日銀の植田総裁と15分ほど会談した。植田は「一般的な経済、金融情勢の意見交換であった」と説明していたが、25日の毎日新聞朝刊が驚きの報道。会談の際、高市首相が「追加利上げに難色を示していたことが分かった」というのである。

日銀は昨年12月に約1年ぶりの利上げを決め、政策金利は0.75％程度となっているが、依然、緩和状態であり、利上げを続ける方針。これにブレーキをかけさせようということか。

この毎日の記事は電子版で一昨日夕方に先行報道され、円安が加速した。

さらに、25日の日銀人事だ。政府が任期満了に伴う日銀審議委員2人の人事案を国会に提示したのだが、2人とも高市首相同様、大胆な金融緩和によって物価上昇を目指す「リフレ派」と目されている人物。中央大名誉教授の浅田統一郎氏は過去に自民党の会議で積極財政の重要性を説いていた。青山学院大教授の佐藤綾野氏は2023年に積極財政を推進する自民党の議員連盟で講演し、円安が「長期的には必ず日本経済にとってメリットになる」と主張していた。

日経平均5万8583円12銭と史上最高値を更新したきのうの株価高騰は、これら一連の流れを受けたもの。日銀の利上げが遠のくとの見方から買い注文が広がったのだ。

「高市首相が利上げに難色を示したという報道の真偽はわかりませんが、日銀審議委員の人事を見て、高市首相が日銀の緩和政策継続を望み、その本音が『インフレ増税』だというのはよく分かりました」

こう言うのは経済評論家の斎藤満氏。高市首相が師と仰ぐ安倍元首相は、かつて「日銀は政府の子会社だ」と言い放った。高市首相も自身と同じリフレ派を送り込んで、日銀をコントロールしやすくする意図があるのだろう。

「高市首相の『責任ある積極財政』の立場からすると、歳出拡大に見合った税収増が必要です。増税しなくとも税収増となるのがインフレ。そのためには日銀に低金利を維持させ、ある程度円安でインフレが持続する状況が望ましい。インフレが積極財政の前提として必要なので、高市首相にインフレを抑制する気などないでしょう」（斎藤満氏）

インフレで政府は楽して税収を増やす一方、庶民には終わらない物価高と実質賃金の目減り。円安により円の価値も「実質実効為替レート」で過去最低レベルだ。庶民の資産を収奪する高市政権をなぜ庶民が支持するのか。不思議でしかない。

