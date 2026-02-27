ネスタリゾート神戸10周年 園内どこでも“春のイチゴづくし” 体験型イベントにバージョンアップ！

ネスタリゾート神戸（兵庫県三木市）は、春の苺（イチゴ）イベント「Strawberry hunt 2026」を、3月20日（金・祝）から土日祝限定で開催する。4月5日（日）までの全7日間。

昨年（2025年）初開催。のべ1万2000人を動員した人気企画で、開業10周年を迎える今年は内容をさらに広げ、苺を“えらぶ・たべる・あそぶ・つくる”体験型エリア「ストロベリータウン」としてパワーアップする。





※画像提供・ネスタリゾート神戸

会場には、播磨地域のイチゴ農家から直送された朝採れイチゴをはじめ、イチゴスイーツやドリンク、グルメが集結。期間中は全体で約60店舗が参加し、日ごとにおよそ30店舗が並ぶ。甘さや香りの違いを楽しめる苺の食べ比べに加え、写真映えするスイーツも取りそろえる。

今回は、食べるだけにとどまらない体験型コンテンツ。輪投げやピンボールなどイチゴモチーフのミニゲームに挑戦できるほか、イチゴ飴づくりやクッキーづくり、缶バッジやキーホルダー制作、フェイスペイントなどのワークショップも展開される。

※画像提供・ネスタリゾート神戸

また初の試みとして、園内のホテルレストランやカフェでもイチゴの期間限定メニューを同時展開。総料理長が監修したイチゴパフェをはじめ、ワッフルやチュロス、ブッフェデザートなど、多彩なイチゴスイーツがそろう。



イベント会場を出たあとも、園内のどこにいてもイチゴを楽しめる“全園連動企画”となっている。

ハーベストカフェ「ストロベリーワッフル」（イメージ） ※画像提供・ネスタリゾート神戸

ALL DAY DINING GRANDISH「2026春ディナーブッフェ」（イメージ） ※画像提供・ネスタリゾート神戸

開催日は、3月20日（金・祝）・21日（土）・22日（日）、28日（土）・29日（日）、4月4日（土）・5日（日）。午前10時〜午後4時。会場はP2第二駐車場で、入場料無料。



園内への入場、駐車料金はイベント日限定で3時間まで無料。雨天中止の場合があり、詳細は公式サイトで案内する。