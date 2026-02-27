【経済ニュースの核心】

若手社員に「残業キャンセル界隈」増加中だって？ それなら管理職は“指導キャンセル界隈”で

帝国データバンクは、2026年4月入社の新卒社員に支給する初任給を前年度から改定したかを企業に聞いた。その結果、「引き上げる」は67.5％だった。規模別に見ると、大企業65.6％、中小企業68.2％。一方、小規模企業は50.0％と「給与格差」が明らかになった。

■26年春の新卒社員は年収ベースで約590万円

メガバンクなどは、4月から初任給を30万円以上に引き上げる。「ユニクロ」のファーストリテイリングは、26年3月以降に入社する新卒社員の初任給を37万円と25年春から4万円も引き上げ、26年春の新卒社員は年収ベースで約590万円になるという。初任給によっては親子の年収が逆転、父親の威厳も薄れる時代の到来である。

大企業は大幅賃上げのため「雇用ポートフォリオ」を変えるだろう。DXを活用し業務を効率化。正社員、派遣社員、契約社員、嘱託社員、パート・アルバイトの雇用構成比を見直し、春闘の賃上げ交渉と無縁の非正規雇用を増やし、さらに子会社へ出向、転籍、希望退職募集などで総人件費を抑制、管理職ポストも減らすだろう。高市政権のもと「ワークライフバランス」で裁量労働制、週休3日制の導入など「同一労働同一賃金」に配慮しながら、正社員の副業も許可しよう。

国際労働機関（ILO）は、一般的に労働スキルが低いとされる新卒者は「空前の就職氷河期」に遭遇していると報告。全米大学雇用者協会の調べでは、26年の大卒者の就活市場は21年以来5年ぶりの低水準となりそうだという。ILOは人間からAIへの置き換えが進み、「今後、事態は一層ひどくなるだろう」と警告した。

当然だが、企業は初任給を上げれば、入社2年目以降の社員の給与も上げなければならない。「雇用ポートフォリオ」の見直しにより、その経営判断をした役員報酬も増額されるだろう。

日本の高度成長を支えた日本式経営は「エコノミック・アニマル」と揶揄され、いまではブラックと非難される。年功序列賃金と終身雇用制度、さらに属人的手当（住宅手当や扶養手当など）はほぼ消滅した。

初任給の重要度は増したが、「横並び」「真面目」が取りえだった日本企業。現在は成果主義、レイオフが日常茶飯事となり、米国式経営に近づいた。その米国は中国企業の急激な追い上げに焦っている。米国式経営の浸透は、このまま進むのだろうか。

（中西文行／「ロータス投資研究所」代表）