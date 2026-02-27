【きょうだけ】マクドナルド「マックシェイク バニラS」“100円”で提供 アプリ限定の日替わりクーポン『トクニナルド』キャンペーン
日本マクドナルドはきょう27日の午前10時30分から、マクドナルド公式アプリにて、「マックシェイク バニラSサイズ」を100円で提供するクーポンを発行する。通常価格は160円〜。
【表】「100円」クーポン配布商品＆スケジュール
2月23日から3月1日までの7日間限定で、人気の商品を100円で楽しめるクーポンを日替わりで配信する『トクニナルド』キャンペーンを実施中。日替わりクーポンは毎日1人2枚の配信。1枚につき1回しか使用できない。1枚で購入できるのは1個まで。
同キャンペーンの新CM「トクニナルド「日替わりクーポン」篇 （15秒）」が20日より放映中。俳優の堺雅人が「Mr. トクニナルド」となって登場している。
