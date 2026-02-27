２６日に「社会保障国民会議」の初会合が開かれ、食料品を対象にした消費税減税などについての議論が始まった。

消費税を巡っては、コロナ禍などの際に欧州で減税が行われたが、小売価格などの十分な引き下げにつながらなかった経緯があり、家計支援のためには慎重な検討が求められそうだ。

ドイツでは２０２０年７月から半年間、日本の消費税に相当する付加価値税（ＶＡＴ）を減税した。標準税率は１９％から１６％に、食料品などに適用される軽減税率は７％から５％に引き下げられた。

しかし、独ｉｆｏ経済研究所は、スーパーの小売価格の減少は１・３％で、家計への恩恵は減税分の約７割にとどまったと分析する。

日本の財務省の資料でも、当時、マクドナルドのハンバーガーやスターバックスのアイスコーヒー、家電量販店の電池、駅構内で販売しているビールなどで、減税後も価格が変わらない事例があったとしている。

小売業者や外食店は価格を維持することで、減税分のもうけを得ていたとみられる。欧州では、消費税を含めた「総額表示」が一般的なため、消費減税が価格に反映されなくても反発は小さかった。

英国でもリーマン・ショックを受け、０８年１２月から１３か月間、標準税率を１７・５％から１５％に引き下げた。

英財政研究所（ＩＦＳ）は、減税開始から数か月後、小売価格は上昇基調となり、減税前の価格に戻る商品もあったとして「（減税効果は）期待よりやや少なかった」と分析している。

東京財団の森信茂樹シニア政策オフィサーは、日本で消費減税に踏み切った場合についても、「物価上昇と人手不足の中、（小売業者が）減税分の価格引き下げを行うかは極めて疑わしい」と指摘している。（ブリュッセル 秋山洋成）