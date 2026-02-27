「もっと日本人選手が必要だ！」サウサンプトンに名を刻むサムライに脚光！「ユキに戻ってきてほしい」南野も在籍「なんか新鮮」
現地２月24日に行なわれたチャンピオンシップ（イングランド２部）第34節で、松木玖生が所属するサウサンプトンはQPRと対戦。５−０で完勝し、松木はリーグ戦初得点を含む２ゴールをマークした。
２日後にクラブの公式SNSが、「クリュウ・マツキのリーグ初ゴール。良き仲間と共に」と綴り、サウサンプトンの歴代日本人選手の写真を公開。李忠成、吉田麻也、南野拓実、菅原由勢、そして松木の面々だ。
この投稿には以下のような声があがった。
「リのゴールは今でも特別だ」
「リはクラブの伝説」
「ヨシは私のヒーロー」
「スガワラとリのゴールは質が高かった」
「ユキに戻ってきてほしい」
「もっと日本人選手が必要だ！」
「高岡がここに残る未来を願っている」
「TAKIセインツいたの完全に記憶から消え去ってたからなんか新鮮」
歴戦のサムライたちは今も愛されているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像＆動画】セインツに名を刻む日本人選手。李の印象的な鮮烈ゴラッソも
