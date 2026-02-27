世界屈指の強豪所属の日本代表DFに心配なニュース…昨年11月に度重なる怪我から復帰
バイエルン・ミュンヘンに所属する伊藤洋輝に関して、心配なニュースが飛び込んできた。
現地の著名なジャーナリスト、フィリップ・ケスラー氏によれば、26歳の日本代表DFは２月28日のドルトムント戦を前にした練習を途中で切り上げたという。
チームメイトの韓国代表DFキム・ミンジェも同様で、「イトウは筋肉の問題、キムは膝の痛みに悩まされている。最終診断はまだ出ていない」ようだ。
伊藤は2024年夏に世界屈指の強豪に加入するも、プレシーズンマッチで右足中足骨を骨折。長期離脱を強いられた後、2025年２月に行なわれたチャンピオンズリーグのセルティック戦で、ようやく新天地デビューを果たした。
しかし、翌月に同箇所を負傷。再手術を行ない、昨年11月に復帰した。今季はここまで公式戦15試合に出場し、うち６試合では先発している。
直近のフランクフルト戦では、カナダ代表DFアルフォンソ・デイビスが負傷交代。重要性がより高まっていたなか、伊藤が再離脱となれば痛手だ。大きな問題とならないことを祈りたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
