「プロ級じゃないですかあ」松山ケンイチ、ベテラン俳優の直筆似顔絵を公開！「思ってたのと全然違う」
俳優の松山ケンイチさんは2月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。ベテラン俳優の直筆似顔絵イラストを公開し、話題となっています。
【画像＆写真】松山ケンイチ作・ベテラン俳優の似顔絵イラスト
この投稿に、田辺さんは「う、上手い！プロ級じゃないですかあ。嬉しいです。僕も松山君を描いたのですが…ちょっと出しにくくなりました…」と反応。また、ファンからは「思ってたのと全然違う」「普通に上手くてびっくり」「若返りすぎて草生える」や「マッシュルやないかーい！」「まさかのマッシュルwww」「シュークリームの背景も納得です」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【画像＆写真】松山ケンイチ作・ベテラン俳優の似顔絵イラスト
「普通に上手くてびっくり」松山さんは「完成しました！」とつづり、1枚の画像と1枚の写真を投稿。俳優の田辺誠一さんの直筆似顔絵イラストと、田辺さんの写真を載せています。ただうまいだけではなく、人気漫画『マッシュル-MASHLE-』（集英社）をどこかほうふつとさせるタッチです。
「田辺画伯」作の松山さんの似顔絵も！同日の別の投稿で、ドラマ『テミスの不確かな法廷』（NHK総合）で田辺さんが演じる羽鳥賢一の似顔絵イラストを描くことを宣言していた松山さん。全4回に分け、進捗（しんちょく）も報告しました。また「田辺画伯」としても知られる田辺さんも松山さんの似顔絵イラストを投稿。気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)