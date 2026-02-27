ÃæÉô·÷½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°¡í´ôÉì°ì¶¯¡í¤Î°ìÊý¤Ç¿Ê¤àÌ¾¸Å²°²óµ¢
LIFULL¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÉÔÆ°»º¡¦½»Âð¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLIFULL HOME'S¡×¤Ï2·î19Æü¡¢¡Ö2026Ç¯ ½»¤ß¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°(ÃæÉô·÷ÈÇ)¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2025Ç¯1·î1Æü¡Á12·î31Æü¡¢LIFULL HOME'S¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿°¦ÃÎ¸©¡¢´ôÉì¸©¡¢»°½Å¸©¥¨¥ê¥¢¤ÎÄÂÂßÊª·ï¡¦¹ØÆþÊª·ï¤Ø¤ÎÌä¹ç¤»¿ô¤ò±ØÊÌ¤Ë½¸·×¤·¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°²½¤·¤¿¡£
¼Ú¤ê¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹¤ÎÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´ôÉì¡×¤¬8Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£´ôÉì¤ÏÌ¾¸Å²°¤Þ¤ÇÌ¾Å´Àþ¤äJRÀþ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆºÇÃ»20Ê¬¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ëÍøÊØÀ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÄÂÎÁÁê¾ì(40Ö´¹»»)¤¬4Ëü6,512±ß¤È¡¢Ì¾¸Å²°¤Î8Ëü838±ß¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÌó1.7ÇÜ¤â¤Î³«¤¤¬¤¢¤ë¡£¶áÇ¯¤ÎÊª²Á¤äÄÂÎÁ¤Î¹âÆ¤ò¼õ¤±¡¢ÍøÊØÀ¤È¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÎ¾Î©¤òµá¤á¤ëÁØ¤¬Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤«¤éÅ¾µï¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ø¼þÊÕ¤Î½¼¼Â¤·¤¿À¸³èÍøÊØ»ÜÀß¤äÍî¤ÁÃå¤¤¤¿½»´Ä¶¤¬¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤«¤é¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£3°Ì¤Î¡Ö²¬ºê¡×¤ä5°Ì¤Î¡ÖË¶¶¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤è¤ê¤âÄÂÎÁ¿å½à¤¬°Â²Á¤Ê±ÒÀ±ÅÔ»Ô¤Î¿Íµ¤¤âÌÜÎ©¤Ä¡£
Çã¤Ã¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹¤ÎÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö´ôÉì¡×¤¬3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¼Ú¤ê¤Æ½»¤ß¤¿¤¤³¹¤È¤Î2´§¤ò3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ã±¤ËÊª·ï²Á³Ê¤Î°Â¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±Ø¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿ËÉÙ¤Ê¥Ð¥¹Ï©Àþ¤äÇã¤¤Êª¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡¢À¸³è¥³¥¹¥È¤ÎÄã¤µ¤Ê¤É¡¢³¹Á´ÂÎ¤ÎÁí¹çÅª¤ÊÊë¤é¤·¤ä¤¹¤µ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢2°Ì°Ê²¼¤Î´é¤Ö¤ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Öº£ÃÓ¡×¤òÉ®Æ¬¤Ë¥È¥Ã¥×10¤ÎÂ¿¤¯¤òÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤Î±Ø¤¬Àê¤á¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¸òÄÌ¤äÀ¸³è¤ÎÍøÊØÀ¡¢¿¦½»¶áÀÜ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿À¸³è´Ä¶Á´ÈÌ¤ò½Å»ë¤·¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ø²óµ¢¤¹¤ëÆ°¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
