「木挽町のあだ討ち」(C) 2026「木挽町のあだ討ち」製作委員会 (C) 2023 永井紗耶子／新潮社

「第98回アカデミー賞」(メイクアップ＆ヘアスタイリング賞)へのノミネートを果たした「国宝」(2025年)の効果もあり、何かと歌舞伎が話題になることの多い昨今。

歌舞伎界に若い世代のファンが増加するという追い風が吹いている中、感度の高い邦画ファンから注目を集めているのが、"江戸歌舞伎"の芝居小屋を丸ごと再現した「木挽町のあだ討ち」(2月27日(金)公開)だ。

原作は、直木賞・山本周五郎賞をＷ受賞し、2025年には市川染五郎(八代目)主演で歌舞伎化もされた永井紗耶子の同名時代小説。江戸・木挽町の芝居小屋・森田座付近で起きた仇討ち事件に違和感を覚える主人公が、その裏側に隠された芝居町ならではのトリックと人情に迫っていく時代劇ミステリーだ。

文化7年(1810年)の江戸・木挽町、ある雪の夜。「仮名手本忠臣蔵」の千秋楽公演直後の森田座付近で、終演後の客が見守る中、美濃遠山藩士の伊納菊之助(長尾謙杜)が、父を殺し逃亡していた作兵衛(北村一輝)を討つ事件が発生。見事な復讐劇が江戸の語り草になる中、約1年半後、菊之助の縁戚だという加瀬総一郎(柄本佑)が木挽町に現れ、森田座の面々に事件の話を尋ねていく...。

時代劇とミステリー、そして人情味溢れる群像劇という多彩な要素が入り乱れる小説を、サスペンスタッチのエンターテイメントとして映画化。この難題に対して白羽の矢が立ったのが、NHKで数々の時代劇なども手がけてきた源孝志監督だ。モダンなアプローチに定評のある源監督に、江戸の文化文政時代を得意とする東映京都撮影所のスタッフという盤石の布陣の下、スクリーンを彩る豪華なキャストが集結した。

6人の人物のモノローグをつないでいく原作では、特に一言も喋らない話の"聴き手"である総一郎を主人公にする大胆なアレンジが施されている映画版だが、そのヒントとなったのが、物腰柔らかくも気づけばぬるっと事件の真相に迫っている食えない男「刑事コロンボ」だ。

総一郎をコロンボに見立て、探偵として事件を解明していくというスタイルが決まると、しつこさと同時に愛嬌を併せ持ったこのキャラクターには、大河ドラマ「光る君へ」(2024年)の演技を理由に柄本佑を抜擢。

聞き込み役といえば、物語を俯瞰的にとらえるストーリーテラーになりがちだが、柄本は飄々とした雰囲気やどこか不気味な真顔の一方、華やかな街並みに驚くなど豊かな表情も浮かべる。不思議と好意を抱くような吸引力のある演技で総一郎の風変わりな人物像を表現し、起用の期待に応えた。

また、源監督が"森田座アベンジャーズ"と呼ぶような個性豊かな顔ぶれが揃う森田座の面々。怪しい雰囲気を漂わせながら謀略を巡らせる黒幕の立作者・篠田金治を、「国宝」の歌舞伎名門の当主役でも輝きを放った渡辺謙が重厚感たっぷりに演じており、柄本とのクセ者対決も見ものだ。

さらに、木戸芸者の一八役には瀬戸康史、武士の世界から離脱した立師・与三郎役の滝藤賢一、元女形の衣裳方・ほたるを演じる高橋和也、小道具方の久蔵に正名僕蔵...と、実力派が人情味に溢れるキャラクターとして脇を固める。

そんな中、物語の起点となる仇討ちを起こすなど、常に話題の中心にいる菊之助を演じるのが、本作と同じ須藤泰司プロデューサーが手がけた時代劇「室町無頼」(2025年)での好演も記憶に新しい、なにわ男子の長尾謙杜だ。

白装束に身を包み、精悍な表情を浮かべる雪化粧に映える美青年ぶりはもちろん、総一郎が「虫一匹も殺せない」と語るような優しい一面など、どこか守ってあげたくなるような若き侍像を、持ち前の端正なルックスや温厚な雰囲気を活かしながら演じる。

そして"見せ場"となる仇討ちの一幕では、剣戟に肉弾戦と長尺の大立ち回りも、相手役の北村と共に準備、相談を重ねながら作り上げている。カメラの回らぬオフでも息ぴったりだったという二人の関係性が垣間見えるアクションからは、菊之助と作兵衛の間に横たわる"絆"が浮き彫りになっていく。

菊之助の母で、金治の幼なじみで元許嫁というたえ役には、渡辺とは大河ドラマ「独眼竜政宗」(1987年)での父娘役以来、約40年ぶりの共演で話題を集める沢口靖子が名を連ねた。実力派キャストが極上の時代劇を作り上げる「木挽町のあだ討ち」。満員の江戸歌舞伎の熱気まで、時代の雰囲気を味わいたい。

文＝HOMINIS編集部

