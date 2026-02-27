Google、スマホなど向け次期OS「Android 17」のベータ版第2弾を公開！Pixel 6以降やPixel Tabletでソフトウェア更新が可能
|GoogleがAndroid 17 Beta 2をリリース！Pixel 6以降で利用可能に
Googleは26日（現地時間）、スマートフォン（スマホ）やタブレットなど向けプラットフォーム「Android」の次期バージョン「Android 17（開発コード名：Cinnamon Bun）」（ https://developer.android.com/about/versions/17 ）における一般向けベータ版の第2弾「Android 17 Beta 2」を公開したとお知らせしています。
Android 17 Beta 1はビルド番号がPixel 6およびPixel 6 Pro、Pixel 6a、Pixel 7、Pixel 7 Proが「CP21.260206.011.A1」、それ以外が「CP21.260206.011」で、Androidセキュリティーパッチレベルが「2026-02-05」となっています。またGoogle Play servicesも「25.49.33」となっているほか、APIレベルはAndroid 17 Beta 1に続いて「API Level 37」となっています。またPixel製品以外でもAndroidエミュレーターでも試せ、エミュレーターではx86（64bit）およびARM（v8-A）がサポートされています。
同社では昨年のAndroid 16から早めにリリースしてその年の後半に新たなAPIと機能を含むSDKを追加するマイナーバージョンアップを行うようにしており、今年も2026年第2四半期（Q2：4〜6月）にAndroid 17がリリースされ、2026年第4四半期（Q4：10〜12月）にマイナーバージョンアップをリリースする予定となっています。なお、以前はベータ版の前に開発者向けプレビュー版（Developer Preview）をリリースしていましたが、Androidではアルファ版として先行してリリースされるAndroid Canaryを提供開始しており、こちらに置き換えられています。
Android Canaryでは内部テストに合格するとすぐに導入されるため、四半期ごとのリリースを待たずに新しいAPIと機能を試せ、早期のテストによって新しいAPIと機能の変更が加わり、最終版に近づいたより洗練され、安定性の高いベータ版の体験が実現しているほか、ベータ版と同じようにネットワーク経由によるソフトウェア更新が提供されており、独立したアップデートチャネルとしてCIワークフローとの統合が容易で、今後の潜在的な変更に関する即時フィードバックを提供する最も早い機会が提供されるといったメリットがあります。
Android 17は現在の最新バージョンの「Android 16」の次のメジャーアップデートとなる予定のバージョンで、Googleでは2024年に正式版をリリースしたAndroid 15までは基本的に新しいAPIとSDKを伴う1年に1回のペースでメジャーアップデートを実施してきましたが、前述通りに昨年からSDKのリリースをより頻繁に行うことが明らかにされ、2025年は新しいAPIを備えたメジャーリリースとなるAndroid 16の正式版が2025年6月にリリースされ、追加のAPIや機能を含むマイナーリリースを2025年12月にリリースしました。
今年も同様に2026年Q2にAndroid 17の正式版がリリースされ、2026年Q4にマイナーリリースがリリースされる予定です。Android 17（API Level 37）ではアダプティブ ロードマップの次のフェーズに移行し、大画面機種（sw＞600dp）での方向とサイズ変更の制限に関する開発者のオプトアウトが削除され、アプリがSDK 37をターゲットとする場合に適応性を備えていなければならず、例えば、タブレットでのマルチタスクやウィンドウなどの使用などで無駄なスペースを埋め、姿勢を尊重することが期待されます。
Android 17のベータ版および正式版の主なリリーススケジュール
Android 17の後に今年後半にはマイナーリリースも実施される見込み
Android 17では引き続いてプライバシーやセキュリティー、そして洗練されたパフォーマンスを最優先するプラットフォームの構築に向けた取り組みを継続しており、今回のAndroid 17 Beta 2におけるアップデートでは「EyeDropper API」やプライバシー保護機能を備えた連絡先ピッカーなどといったさまざまな新機能が追加され、高度な測距機能やデバイス間ハンドオフAPIなども追加されています。Android 17 Beta 2における主な新機能は以下の通りとなります。
＜ユーザーエクスペリエンス（UX）とユーザーインターフェース（UI）＞
・Bubbles
Bubblesはmessaging bubbles APIとは別に新しいフローティングUI体験を提供するウィンドウモード機能で、スマホやタブレットにおいてランチャー上のアプリアイコンを長押しすることによってアプリバブルを作成できます。また大画面製品ではタスクバーの一部としてバブルバーが表示され、ここでバブルを整理したり、画面上の固定ポイント間で移動させたりできます。なお、アプリがバブルとして正しく動作するようにするにはマルチウィンドウ モードをサポートするためのガイドライン（ https://developer.android.com/develop/ui/compose/layouts/adaptive/support-multi-window-mode ）に従う必要があります。
・EyeDropper API
新しいシステムレベルのEyeDropper APIを使うと、アプリは機密性の高い画面キャプチャー権限を必要とせずにディスプレイ上の任意のピクセルから色を要求できます。
val eyeDropperLauncher = registerForActivityResult(ActivityResultContracts.StartActivityForResult()) {
result -> if (result.resultCode == Activity.RESULT_OK) {
val color = result.data?.getIntExtra(Intent.EXTRA_COLOR, Color.BLACK)
// Use the picked color in your app
}
}
fun launchColorPicker() {
val intent = Intent(Intent.ACTION_OPEN_EYE_DROPPER)
eyeDropperLauncher.launch(intent)
}
・連絡先ピッカー
ACTION_PICK_CONTACTSを介した新しいシステムレベルの連絡先ピッカーは利用者が要求した特定のデータフィールドのみに一時的なセッションベースの読み取りアクセスを許可します。これにより、広範なREAD_CONTACTS権限の必要性が軽減されます。また個人プロファイルまたは仕事用プロファイルからの選択も可能です。
val contactPicker = rememberLauncherForActivityResult(StartActivityForResult()) {
if (it.resultCode == RESULT_OK) {
val uri = it.data?.data ?: return@rememberLauncherForActivityResult
// Handle result logic
processContactPickerResults(uri)
}
}
val dataFields = arrayListOf(Email.CONTENT_ITEM_TYPE, Phone.CONTENT_ITEM_TYPE)
val intent = Intent(ACTION_PICK_CONTACTS).apply {
putStringArrayListExtra(EXTRA_PICK_CONTACTS_REQUESTED_DATA_FIELDS, dataFields)
putExtra(EXTRA_ALLOW_MULTIPLE, true)
putExtra(EXTRA_PICK_CONTACTS_SELECTION_LIMIT, 5)
}
contactPicker.launch(intent)
・タッチパッドとの互換性が向上したポインタキャプチャー
以前はアプリがポインターをキャプチャーした際にタッチパッドはマウスとはまったく異なる方法でイベントを報告していました。マウスのように相対的な動きではなく、パッド上の指の位置を報告していました。そのため、1人称視点のゲームでタッチパッドを適切にサポートすることが非常に困難でした。現在ではタッチパッドがキャプチャーされた際にシステムはデフォルトでポインターの動きとスクロールジェスチャーを認識してマウスのイベントと同様に報告します。新しい「絶対」モードでキャプチャーを明示的に要求することによって従来の詳細な指の位置データを引き続き要求できます。
// To request the new default relative mode (mouse-like events)
// This is the same as requesting with View.POINTER_CAPTURE_MODE_RELATIVE
view.requestPointerCapture()
// To request the legacy absolute mode (raw touch coordinates)
view.requestPointerCapture(View.POINTER_CAPTURE_MODE_ABSOLUTE)
・インタラクティブセレクターの静止境界
AndroidのChooserSessionでgetInitialRestingBoundsを呼び出すと、アニメーションとデータの読み込みが完了した後にChooserが占めるターゲット位置をアプリで識別できるため、UIをより適切に調整できるようになります。
＜接続性とクロスデバイス＞
・クロスデバイスアプリハンドオフ
新しいHandoff APIを使用すると、Androidを搭載したタブレットなどの別の製品でアプリケーションの状態を再開するように指定できます。有効にすると、システムはCompanionDeviceManagerを介して状態を同期し、近くの製品のランチャーにハンドオフの候補を表示します。この機能はシームレスなタスク継続性を提供するために設計されており、Androidのエコシステム全体でワークフローの中断箇所を正確に再開できます。また重要な点としてHandoffはネイティブアプリ間の遷移とアプリからWebへのフォールバックの両方をサポートしているため、最大限の柔軟性を提供し、受信側の製品にネイティブアプリがインストールされていない場合でも完全な体験を保証します。
・高度な測距API
2つの新しい測距技術のサポートを追加します。
（1）UWB DL-TDOAはアプリがUWBを屋内ナビゲーションに利用できるようにします。このAPIサーフェスはFIRA（Fine Ranging Consortium）4.0 DL-TDOA仕様に準拠しており、プライバシーを保護した屋内ナビゲーション（アンカーによる製品の追跡を回避）を可能にします。
（2）近接検出機能によってアプリはWFA（Wi-Fi Alliance）が採用している新しい測距仕様を利用できるようになります。この技術は既存のWi-Fi Awareベースの測距仕様と比較して信頼性と精度が向上しています。
・データプランの強化
メディア品質を最適化するために、アプリはgetStreamingAppMaxDownlinkKbpsとgetStreamingAppMaxUplinkKbpsを使ってストリーミングアプリに対してキャリアが割り当てた最大データレートを取得できるようになりました。
＜コア機能やプライバシー、パフォーマンス＞
・ローカルネットワークアクセス
Android 17では不正なローカルネットワークアクセスから保護するためのACCESS_LOCAL_NETWORKランタイム権限が導入されます。これは既存のNEARBY_DEVICES権限グループに該当するため、他のNEARBY_DEVICES権限をすでに付与している利用者には再度権限を要求されることはありません。この権限を宣言してリクエストすることによってアプリはスマートホームやキャストレシーバーなどのローカルエリアネットワーク（LAN）上の製品を検出して接続できるようになります。
これにより、悪意のあるアプリが無制限のLANを悪用して利用者を密かに追跡したり、指紋を盗んだりするのを防ぐことができます。Android 17以降をターゲットとするアプリではLAN上の製品との通信を維持するための2つの方法があり、システム仲介型のプライバシー保護デバイスピッカーを使用して権限プロンプトをスキップするか、実行時にこの新しい権限を明示的にリクエストしてローカルネットワークを維持するかです。
・タイムゾーンオフセット変更ブロードキャスト
Androidは夏時間への移行時など、システムのタイムゾーンオフセットが変更された際にトリガーされる信頼性の高いブロードキャストインテントであるACTION_TIMEZONE_OFFSET_CHANGEDを提供するようになりました。これはUnixタイムスタンプの変更時とタイムゾーンIDの変更時にそれぞれトリガーされる既存のブロードキャストインテントACTION_TIME_CHANGEDとACTION_TIMEZONE_CHANGEDを補完するものです。
・NPUの管理と優先順位付け
Android 17をターゲットとするアプリでNPUに直接アクセスする必要がある場合はNPUへのアクセスがブロックされないようにマニフェストでFEATURE_NEURAL_PROCESSING_UNIT を宣言する必要があります。これにはLiteRT NPUデリゲートおよびベンダー固有のSDK、非推奨のNNAPIを使用するアプリが含まれます。
・ICU 78とUnicode 17のサポート
コア国際化ライブラリがICU 78に更新され、新しいスクリプト、文字、絵文字ブロックのサポートが拡張され、時間オブジェクトの直接フォーマットが可能になりました。
・SMS OTP保護
AndroidはOTPを含むSMSのメッセージへのアクセスを自動的に遅延させることによってSMS OTP保護を拡張しています。これまでの保護は主にSMS Retriever形式に重点を置いており、SMS Retrieverハッシュを含むメッセージの配信はほとんどのアプリで3時間遅延されていました。ただし、デフォルトのSMSアプリなど、特定のアプリやハッシュに対応するアプリはこの遅延の対象外です。
今回のアップデートではOTPを含むすべてのSMSのメッセージに保護が拡張されます。これにより、ほとんどのアプリではOTPの乗っ取りを防ぐため、OTPを含むSMSのメッセージにアクセスできるのは3時間後になります。SMS_RECEIVED_ACTIONブロードキャストは保留され、SMSプロバイダーのデータベースクエリはフィルタリングされます。これらのアプリでは遅延時間後にSMSメッセージが利用可能になります。
・WebOTP形式のSMSメッセージへのアクセスが遅延される
アプリがSMSメッセージの読み取り権限を持っているものの、OTPの受信者ではない場合（ドメイン検証によって判断）、WebOTP形式のSMSメッセージは3時間経過後にのみアクセス可能となります。この変更はメッセージに記載されているドメインに関連付けられたアプリのみがプログラムで検証コードを読み取ることができるようにすることでによってセキュリティーを向上させることを目的としています。この変更は対象APIレベルに関係なく、すべてのアプリに適用されます。
・OTPを使用した標準SMSメッセージへの遅延アクセス
WebOTPまたはSMS Retriever形式を使用しないOTPを含むSMSメッセージの場合にほとんどのアプリではOTP SMSに3時間経過後にのみアクセスできるようになります。この変更はAndroid 17（APIレベル37）以降をターゲットとするアプリにのみ適用されます。デフォルトのSMSアプリやアシスタントアプリ、接続デバイスのコンパニオンアプリなど、一部のアプリはこの遅延の対象外となります。SMSメッセージの読み取りによってOTPを抽出するすべてのアプリは引き続いて機能を利用するためにSMS RetrieverまたはSMS User Consent APIへの移行を推奨します。
その他、またAndroid 17のベータ版は開発者がAndroid 17に対応させるために導入するほか、新たにAndroid 17を早期に試したい人も導入して新機能などを体験でき、さまざまな変更が行われているため、それらの影響を完全に把握するには多くの人からフィードバックが不可欠だとし、Googleでは試した人はフォードバックを送るように要望しています。一方、開発者はAndroid 17で最高の開発体験を実現するには「Android Studio（Panda）」の最新プレビュー版の利用が推奨されています。Android Studio（Panda）の導入した場合には以下の点にご注意ください。
・新しいSDKに対してコンパイルしてCI環境でテストし、フィードバックページのトラッカーで問題を報告してください。
・現在のアプリの互換性をテストしてアプリがAndroid 17の変更によって影響を受けるかどうかを確認し、Android 17を実行している端末またはエミュレータにアプリをインストールして徹底的にテストしてください。
Android 17 Beta 2 drops today!— Android Developers (@AndroidDev) February 26, 2026
This update delivers a range of new capabilities, including system-level user experience improvements like the EyeDropper API and a privacy-preserving Contacts Picker. Check out what's new → https://t.co/E11MYa1gxO pic.twitter.com/N0DdkCe5AE
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・Android 17 関連記事一覧 - S-MAX
・Android Developers Blog: The Second Beta of Android 17
・Android 17| Android Developers