◆米大リーグオープン戦 ドジャース７―６ホワイトソックス（２６日・米アリゾナ州グレンデール＝キャメルバックランチ）

今季ワールドシリーズ３連覇を目指すドジャースが２６日（日本時間２７日）、ホワイトソックス戦で逆転勝ち。オープン戦負けなしの６連勝と王者の強さを見せつけている。

この日は２点リードの３回に４失点で一時リードを許したが、１点を追う５回にＷＢＣ米国代表のスミスが同点ソロ。６回に再び１点を勝ち越されたが、直後に日系３世のヒウラが同点ソロ、続くＷＢＣ韓国代表の金慧成（キム・ヘソン）が２者連続アーチとなる決勝ソロを放った。

この日の出場を最後に韓国代表チームに合流するため、日本に向かう金慧成は「ホームランを打ったこと自体はあまり気にしない。それよりも自分のスイングのメカニクス、特に下半身の動かし方に集中している。最後の打席では下半身をよりうまく使えた感覚があったので、その結果としてホームランが出たのだと思う。オフシーズンの間、ずっとコーチと連絡を取り合い、それらの小さな修正をずっと行ってきた」。オープン戦は４試合で１３打数６安打の打率４割６分２厘、１本塁打、５打点と好調をキープしている。

ＷＢＣ１次ラウンドでは日本と同じＣ組。「楽しみというよりは、不安の方が大きい」といい、「現時点での目標は予選ラウンドを１位で通過し、（準々決勝以降の）マイアミまで行くこと」と力を込めた。

ロバーツ監督は「彼はここまで素晴らしいキャンプを過ごしてきた。私は彼のプレーの仕方がとにかく好きだ。だから今日のホームランは“おまけ”のようなものだね（笑）。彼の健闘を祈っているし、戻ってくるのが待ちきれない」と笑顔だった。