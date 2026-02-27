プロアマ取りやめで“ぶっつけ本番”1アンダー 竹田麗央は1年前のコースメモを見返すも「たいした内容は書いていない…」
＜HSBC女子世界選手権 事前情報◇24日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞開幕前日のプロアマ大会は、午後の部が雷雲接近により一時中断した。約1時間後に再開されたものの、再び雷雲が迫り、18ホールを終えられずに取りやめになった。6番からスタートした竹田麗央は18番を終えたところでプレー終了。その前日の火曜日はイン9ホールのみをラウンドしていたため、1番から5番ホールのコースチェックができていなかった。
「ぶっつけ本番でした。でも去年も（今大会に）出ているので、コースメモを見ながら思い出して。なんとなくは覚えていたので、去年回っていてよかったです」1年前のコースメモは持ち歩くタイプ。今回は日本から、タイ、シンガポール、ディフェンディングチャンピオンとして迎える「ブルーベイLPGA」（中国）の春のアジアシリーズ3連戦分を持ってきた。見返して、多少書き足すこともあるというが、「たいした内容を書いていないので…参考になった部分はあまりないです（笑）」。それでも“未知”の5ホールをパーで切り抜け、3バーディ・2ボギーの「71」をマーク。1アンダー・18位で滑り出した。15番パー3では奥ピンに対してしっかりつっこみ1メートルにつけてバーディを奪うなど、この日もショット力で魅了した。だが、難関11番では傾斜を使って2メートルの好機につけながら決め切れずにパーにした場面のように、少しだけ歯がゆさも感じられるが、「でもまだ初日で、そんなに遅れることなくスタートできたかなと思う」と冷静に見据えている。最終日を首位でスタートした欧州女子「PIFサウジ女子インターナショナル」、そして先週の「ホンダLPGAタイランド」はともにバーディ合戦だったが、今週はガマンが必要になる場面が少なくない。「距離が長いし、きょうは風も吹いていた。そんなにスコアが伸びていない感じだったので、バーディが欲しいってならずに、落ち着いてやるのを心がけている。またあしたのコンディションに合わせて、スコアをつくっていきたい」。ぶっつけ本番の初日を乗り越え、あとは上位勢を追いかけていく。（文・笠井あかり）
