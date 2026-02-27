「新NISA」の口座では「累進配当銘柄」や「連続増配銘柄」 を組み入れ、銘柄を絞ると良い理由とは？【図解 株式投資の話】

「新ＮＩＳＡ」では「累進配当銘柄」や「連続増配銘柄」を狙おう！【図解 株式投資の話】

「新ＮＩＳＡ」の口座を開設したら、「どの銘柄を組み入れようか」と悩むことでしょう。

新ＮＩＳＡの口座は、株を売ると、年間の非課税枠が減ってしまいます。そのため、短期間で利益を狙う株より、長期間で利益を狙う株がいいでしょう。できれば、配当が増え続けているような株、もしくは、配当が安定している株（配当が減らない株）がおすすめです。

では、「配当を減らさないような株」「配当を増やし続けているような株」はどのようにして見つければよいのでしょうか？

これは「累進配当銘柄」や「連続増配銘柄」というワードで検索すると、簡単に見つけることができます。

累進配当銘柄とは、配当金を減配しなかったり、利益に応じて増やし続けている銘柄のこと。

連続増配銘柄とは、配当金が増加し続けている銘柄のことです。

インターネットで検索すると、該当する株を一覧にしたウェブサイトがあります。

該当する株の中から、「業績」「事業内容」「財務内容」などで絞り込むといいでしょう。この後、紹介する「ＰＢＲ」を使って絞り込んでもいいでしょう。

配当が増え続けている株は魅力的です。ぜひ、「新ＮＩＳＡ」に組み入れましょう。

もちろん、累進配当銘柄や連続増配銘柄は、将来的な配当を保証するものではありません。配当が減ったり、なくなったりすることもあるので、注意してください。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 株式投資の話』