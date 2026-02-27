米株価指数先物 時間外 大幅下落、アンソロピックが国防総省の提案拒否 米株価指数先物 時間外 大幅下落、アンソロピックが国防総省の提案拒否

東京時間08:54現在

ダウ平均先物MAR 26月限 49238.00（-293.00 -0.59%）

Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6887.00（-33.00 -0.48%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 24972.25（-108.75 -0.43%）



米株価指数は時間外で大幅下落。アンソロピックが国防総省の提案を拒否したことを受け投資家心理が悪化している。また、エヌビディア決算見通しに対する失望も広がっている。



AIスタートアップの米アンソロピックがAIソフトウエアの軍事利用を巡り国防総省が提示した最新の提案を拒否した。アンソロピックはOpenAIと共に今後数カ月以内にIPOを目指しているが、拒否したことで米政府との対立激化によりIPO計画に打撃を与える可能性がある。

