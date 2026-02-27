米株先物下落でリスク回避の動き ドル円155.80円台 アンソロピックが拒否 米株先物下落でリスク回避の動き ドル円155.80円台 アンソロピックが拒否





時間外で米株が急落しておりリスク回避の円買いが広がっている、ドル円は155.80円台に軟化。ダウ先物は300ドル近く下げ、ナスダックは0.4%安。エヌビディア決算見通し嫌気のほか、アンソロピックが国防総省の提案を拒否したことも投資家心理を悪化させている。



AIスタートアップの米アンソロピックがAIソフトウエアの軍事利用を巡り、国防総省が提示した最新の提案を拒否した。アンソロピックはOpenAIと共に今後数カ月以内にIPOを目指しているが、拒否したことで米政府との対立激化によりIPO計画に打撃を与える可能性がある。

