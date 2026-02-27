ＭＬＢのオープン戦が２６日（日本時間２７日）、米アリゾナ州、フロリダ州の各キャンプ地で行われた。アストロズ・今井達也投手（２７）は“デビュー戦”となるメッツ戦に先発し、右足に打球を受けながらも１回１安打無失点だった。

ＷＢＣ日本代表のブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）は侍合流前の最終戦だったマーリンズ戦で３打数１安打２打点。ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）は疲労を考慮してドジャース戦出場をとりやめ、２７日に日本へ向けて出発する。

この日のそれぞれの試合結果は以下の通り。

◆オープン戦（２６日）

ドジャース７―６Ｗソックス

レッズ１１―１０パドレス

エンゼルス５―４カブス

ロッキーズ１１―３ジャイアンツ

アスレチックス７―３レンジャーズ

ブルワーズ５―１レンジャーズ

Ｄバックス１３―１０ロイヤルズ

マリナーズ８―７ガーディアンズ

Ｒソックス７―５レイズ

メッツ５―０アストロズ

カージナルス９―４アストロズ

ヤンキース７―３ブレーブス

オリオールズ６―５タイガース

パイレーツ６―４ツインズ

フィリーズ７―３ナショナルズ

マーリンズ８―７ブルージェイズ