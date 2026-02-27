岡本和真が侍合流前の最終戦で１安打２打点 今井達也は“デビュー戦”で無失点 ＭＬＢオープン戦結果一覧
ＭＬＢのオープン戦が２６日（日本時間２７日）、米アリゾナ州、フロリダ州の各キャンプ地で行われた。アストロズ・今井達也投手（２７）は“デビュー戦”となるメッツ戦に先発し、右足に打球を受けながらも１回１安打無失点だった。
ＷＢＣ日本代表のブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）は侍合流前の最終戦だったマーリンズ戦で３打数１安打２打点。ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）は疲労を考慮してドジャース戦出場をとりやめ、２７日に日本へ向けて出発する。
この日のそれぞれの試合結果は以下の通り。
◆オープン戦（２６日）
ドジャース７―６Ｗソックス
レッズ１１―１０パドレス
エンゼルス５―４カブス
ロッキーズ１１―３ジャイアンツ
アスレチックス７―３レンジャーズ
ブルワーズ５―１レンジャーズ
Ｄバックス１３―１０ロイヤルズ
マリナーズ８―７ガーディアンズ
Ｒソックス７―５レイズ
メッツ５―０アストロズ
カージナルス９―４アストロズ
ヤンキース７―３ブレーブス
オリオールズ６―５タイガース
パイレーツ６―４ツインズ
フィリーズ７―３ナショナルズ
マーリンズ８―７ブルージェイズ