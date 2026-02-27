《セブンで買えるコスメ》「パラドゥ」から春の新作ネイルが登場！″もぎたてのフルーツ″みたいな色味が可愛い

セブン-イレブンで購入できる化粧品ブランド「パラドゥ」（https://www.parado.jp/）から、「ネイルファンデーション」と「ミニネイル」の春コレクションを期間限定で登場しました（一部店舗を除く）。

発売日は2026年2月27日です。

ジューシーな血色感とぷるんとしたみずみずしさ

パラドゥの春のネイルコレクションのテーマは「Pick a Fruit」。「ネイルファンデーション」は1色、「ミニネイル」は4色、"もぎたてのフルーツ"をイメージしたネイルカラーが新登場しました。

・PK06 朝摘みいちご

「ネイルファンデーション」は、"色彩のもたらす視覚効果"や"質感"を組み合わせることで、爪だけでなく手全体を美しく魅せてくれるシリーズです。

今回登場する新色は、朝摘みいちごをイメージした、粒ラメ入りの赤みピンク。ジューシーな血色感とぷるんとしたみずみずしさを感じさせる指先に仕上がります。また、とろみのあるクリアな液が、爪を厚めにコートすることでみずみずしいツヤと透明感を演出。さらに、みずみずしいいちごの甘酸っぱさが漂うような、スイート＆フルーティな香りを楽しむことができます。

容量は7.5mlで、価格は550円。

商品の詳細は公式サイトで確認できます。

また、「ミニネイル」からは、下記の4色が登場します。

・GN08 蜜じゅわリンゴ（グリーン系）

甘く爽やかな青りんごカラーが特徴。オレンジやピンクにきらめく蜜色ラメ入りです。

・PL10 甘酸っぱベリー（パープル系）

甘酸っぱさを感じるようなベリーパープルです。可憐にツヤめき、透きとおる仕上がり。

・PK21 とろける白桃（ピンク系）

ふんわりとろける白桃のようなピンク。パープルの偏光ラメ、シルバーのラメがポイントです。

・BR12 ほろあま無花果（ブラウン系）

オレンジの偏光ラメを忍ばせた、無花果ブラウン。果実の中に咲く小さな花をイメージしたカラーです。

容量は各4.0mlで、価格は各色440円。

商品の詳細は公式サイトで確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部