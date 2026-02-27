「慢性リンパ性白血病の治療後」はどのような検査・経過観察を行う？【医師監修】

治療により病気が寛解した後も、定期的な経過観察が必要です。血液検査や画像検査を通じて、再発の兆候を早期に捉えることが重要となります。経過観察の頻度や検査項目、予後と再発時の対応について説明します。患者さん自身も身体の変化に注意を払いながら、長期的な健康管理を続けていきます。



監修医師：

山本 佳奈（ナビタスクリニック）

滋賀医科大学医学部卒業 / 南相馬市立総合病院や常磐病院（福島）を経て、ナビタスクリニック所属/ 専門は一般内科

治療後の経過観察と長期的な見通し

治療により病気が寛解した後も、定期的な経過観察が必要です。血液検査や画像検査を通じて、再発の兆候を早期に捉えることが重要です。

経過観察の頻度と検査項目

経過観察の頻度は治療終了後の時期や病状により異なりますが、通常は最初の1年間は3ヶ月ごと、その後は6ヶ月ごとに行われます。経過観察では、血液検査により白血球数やリンパ球数、貧血や血小板の状態を確認します。また、身体診察でリンパ節の腫れや脾臓の大きさを評価します。

画像検査は、定期的または症状に応じて実施されます。CT検査や超音波検査により、リンパ節の状態や臓器の変化を監視します。再発の兆候が見られた場合は、検査の頻度を増やしたり、追加の検査を行ったりすることがあります。

経過観察中は、患者さん自身も身体の変化に注意を払うことが重要です。リンパ節の腫れ、疲労感の増加、発熱、体重減少などの症状が現れた場合は、次回の定期受診を待たずに医療機関に連絡することが推奨されます。

また、治療の副作用や後遺症についても長期的に監視します。一部の治療薬は、治療終了後も長期的な影響を及ぼす可能性があるため、心臓機能や腎機能などの評価も定期的に行われることがあります。

予後と再発時の対応

慢性リンパ性白血病の予後は、染色体異常の有無、病期、患者さんの年齢や全身状態などにより大きく異なります。一部の患者さんでは長期間にわたって安定した状態が続く一方、治療が必要な段階まで進行する方もいます。近年の治療法の進歩により、多くの患者さんで生存期間の延長が報告されています。

染色体異常のパターンは予後を予測する重要な指標となります。17番染色体の欠失や11番染色体の欠失がある場合は、病気の進行が速く、治療への反応が限定的である可能性があります。一方、13番染色体の欠失のみがある場合や染色体異常がない場合は、比較的予後が良好であることが知られています。

再発した場合でも、複数の治療選択肢があります。異なる作用機序を持つ薬剤への変更や、造血幹細胞移植などの治療が検討されることもあります。再発時の治療選択は、初回治療の種類、再発までの期間、患者さんの全身状態などを考慮して決定されます。

まとめ

慢性リンパ性白血病は、緩やかに進行する血液のがんであり、初期には症状が現れにくいことが特徴です。リンパ節の腫れや疲労感、微熱などの症状に気づいた際は、早めに医療機関を受診することが大切です。これらの症状は他の疾患でも見られるため、自己判断せず専門家の評価を受けることが重要です。

治療法は近年大きく進歩しており、分子標的薬により副作用を抑えながら効果的な治療が可能になっています。治療中は副作用への対策や感染症予防が重要であり、医療チームと密に連携することが推奨されます。治療後も定期的な経過観察を継続し、再発の兆候を早期に捉えることが大切です。

本記事は一般的な医学情報の提供を目的としており、症状や治療方針には個人差があります。気になる症状がある場合は、自己判断せず、必ず医療機関で医師にご相談ください。

参考文献

国立がん研究センター がん情報サービス「慢性リンパ性白血病/小リンパ球性リンパ腫」

NPO法人キャンサーネットジャパン「慢性リンパ性白血病」

J-Stage「慢性リンパ性白血病の診断と治療」