2026年7月、支笏湖温泉に新たな宿泊施設『しこつ湖 鶴雅別荘 湖白の抄（こはくのしょう）』がグランドオープンします。

刻一刻と表情を変える支笏湖。その湖面が最も美しい“白”と出会うのは、月の光が湖面にまっすぐ降り注ぎ、世界をやわらかな光で包む瞬間です。

そんな幻想的な光を“レイクホワイト”と呼び、『しこつ湖 鶴雅別荘 湖白の抄』全体の基調色に。

支笏湖の自然をモチーフにした水と光のアートが館内を彩り、湖が見せる無限の変化と静寂を、シンプルで透明感のある空間に映し出しています。

客室は、支笏湖の大自然に身を置きながらも、洗練された快適さをそなえた“もうひとつの居場所”。旅館のぬくもりとホテルの機能性が交わる、ミニマルで上質な部屋です。“美肌の湯”として知られる支笏湖温泉の展望温泉風呂も全室に備えられています。

食事のテーマは、日本の食文化の核ともいえる“発酵”と“熟成”。その知恵と技を現代の感性で再構築し、体が喜ぶ新しい北海道郷土料理『嬉食（きしょく）』として味わうことができます。

詳細情報

しこつ湖 鶴雅別荘 湖白の抄

住所：北海道千歳市支笏湖温泉

客室：全24室（5タイプ）全室展望温泉風呂付

オープン日：2026年7月予定

※現在はまだ予約できません。

※工事・構想中のため、内容が変更になる場合もあります。

北海道Likers編集部のひとこと

湖面を白く照らす月光の静けさと幻想をイメージした『しこつ湖 鶴雅別荘 湖白の抄』が、支笏湖温泉に新たにオープン！

札幌から車で約1時間、新千歳空港からは約40分という立地で、新千歳空港・JR千歳駅からは、毎日無料送迎バスが運行される予定（事前予約制）なので、アクセスしやすいのも嬉しいですね◎

2026年7月のグランドオープンが待ち遠しいです！

文／北海道Likers

