可愛くて癒されるぅぅぅ♡【ファミマ】の「ねこティッシュ」に注目

猫好きの人は今すぐ【ファミリーマート】へGo！ なんとファミマに、賑やかで可愛いパッケージのボックスティッシュが登場しているとの情報をキャッチしました。個性豊かな猫のイラストが描かれたボックスティッシュは、部屋に置くだけで癒されそう。猫を飼っている人もそうでない人も、ぜひチェックしてみて。2026年2月10日に発売した、思わず買い占めたくなる可愛さの「ねこティッシュ」を紹介します。

思わず買い占めたくなりそうな、ボックスティッシュ

「ファミリ～にゃ～ト大作戦！」と名付けられたキャンペーンで登場した、「Coony ねこティッシュ 220組」。公式サイトによると「猫専門イラストレーターCoony（クーニー）さんデザイン」という、リアルで個性豊かな猫が描かれたパッケージが最大のポイント。仲良く一列に並んで眠る姿と、天面に散りばめられた気ままな様子がとってもキュートです。あるだけで癒されそうなボックスティッシュは、使い終わった後も箱をキープしておきたくなりそう。\368（税込）と、ボックスティッシュにしてはやや高めながら、猫好きなら買わない手はないかも！

インテリアとしても楽しめる！

「Coony ねこティッシュ 220組」のパッケージの側面には、猫の肉球も描かれている、猫好きにはたまらない仕様。パッケージのまま置いてもほどよく生活感を抑えてくれそうなデザインのボックスティッシュは、その日の気分によって向きを変えて置くのも楽しいかも。@ftn_picsレポーターHaruさんいわく「ティッシュも柔らかな手触りでオススメです」とのこと。花粉症にはつらいシーズンが近づいていますが、こんなティッシュを使えば心が和みそうです。

