『DREAM STAGE』第7話 最強プロデューサー2人、まさかのタッグを組むことになり…
俳優・中村倫也が主演を務める、TBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜 後10：00）の第7話が、27日に放送される。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介…中村倫也、池田エライザ、ハ・ヨンスら
ドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された日本人の“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生によるNAZEが、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆の物語となる。
■第7話のあらすじ
「私をこの事務所に入れてくれないか」というパク・ジス（キム・ジェギョン）の言葉に驚く吾妻（中村倫也）たち。チェ代表（イ・イギョン）のモラハラで疲弊している様子のジスは「私にはこの仕事しかない」と頭を下げる。かつて手痛い裏切りを受けたナム（ハ・ヨンス）は「ありえない！」と断固拒否するが、なぜか吾妻はジスを歓迎。最強プロデューサー2人が、まさかのタッグを組むことに。
「NAZE（ネイズ）をトップスターにする」と意気込むジスが提案するアイデアはどれも斬新で、吾妻との息もぴったり。水星（池田エライザ）は、そんな2人を見て複雑な思い…。
練習生当時のNAZEを知るジスは、ダンスレッスンを見てメンバーたちを叱責する。「私が見ていた頃から何も成長していない。デビューしたことに満足して消え去っていく、ダメグループの典型だ！」あまりに厳しい言葉に、困惑するNAZE。ジスはさらに「君らが本当に必要な戦力かどうかを見極める。7人は多すぎる。5人くらいが妥当だろう」と、いきなりメンバー2名のリストラを発表！ “セカンドオーディション”と題された、NAZE最大の試練…。「クビになるかも」という恐怖から、メンバー同士の信頼関係は崩壊の危機にさらされる。ともに夢を目指すはずだった彼らの運命は――そして、ジスに全てをゆだねた吾妻の真の狙いとは一体！？
