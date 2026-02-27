ENHYPEN、日本での初スタジアム公演を象徴するイントロ映像公開 初ライブ映画イントロ映像＆インタビューカット到着
7人組グローバルグループ・ENHYPEN初のライブ映画『ENHYPEN [WALK THE LINE SUMMER EDITION] IN CINEMAS』が、2月27日から2D・SCREENX、3月27日から4DX・ULTRA 4DXで日本公開される。それに先立って、イントロ映像、インタビューカットの場面写真が公開された。
【ソロカット】白いLINEをバックに…ENHYPENインタビューカット
本作は、ENHYPENが日本で初めてスタジアムという大きな舞台に立った、2025年7月6日の東京・味の素スタジアム公演を余すことなく収録している。
イントロ映像には、ツアー名「WALK THE LINE」になぞらえて白いLINEがメンバーの周囲をまわる様子が収められている。運命共同体であるENGENE（ファンネーム）とともに新しい道を開拓する、という意味がこめられ、グループのアイデンティティと成長が色濃く表現された本ツアーを象徴するような映像ができあがった。
映画本編に収録されるメンバーインタビューも白いLINEをバックに撮影。「WALK THE LINE」にこめられたメッセージを存分に感じられる構成となっている。
通常上映だけでなく、3面マルチプロジェクションで届けるSCREENX、映画のシーンにあわせて座席が動き、特殊効果が連動する体感型の4DX、SCREENXと4DXを掛け合わせた圧倒的没入体験が可能なULTRA 4DXと、多様なフォーマットで上映する本作。公演を終えたメンバーが語る率直なインタビューまで収録され、あの夏の特別な1日のすべてを収めたライブドキュメンタリー映画となっている。
