日本テレビの森圭介アナウンサーが26日、X（旧ツイッター）を更新。3月1日（日）に行われる東京マラソンの中継メンバーを発表した。

「今度の日曜日の東京マラソン、実況します。ロードレース実況から少し離れていたので、今回またしゃべれるのが本当に嬉しい」と前置きした上で「1号車伊藤大海、2号車北脇太基、バイク弘竜太郎、3号バイク石川みなみ。みんな初めて。楽しみ」とつづった。

このポストに対し、一般ユーザーが「1号車はもちろん、2号車も日ハムっぽいなぁ」と反応。その後、森アナは自身の投稿を引用する形で「お問い合わせいただきましたが、1号車実況の伊藤大海は日本ハムの選手で侍ジャパンのピッチャーではありません。アナウンサーです。東京マラソンが伊藤大海で、WBCが伊藤大海投手です」と補足した。

この投稿に、同局の伊藤大海アナ（32）が「すみません、どんな問い合わせが来たんでしょうか。笑 アナウンサーの伊藤大海は、まず東京マラソンの実況を頑張ります」と反応した。

伊藤アナは関西学院大卒業後、17年に日本テレビ入社。箱根駅伝、野球、ボクシング、MotoGP、NFLなどのスポーツ実況を担当。日本ハムの伊藤大海投手（28）はWBC日本代表。