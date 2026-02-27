飼い主さんと一緒に遊びに行っていた親戚のお家で、食べたことがないオヤツをもらったというポメラニアンさん。あまりにも美味しかったようで…。

飼い主さんにとっても想定外だったまさかの行動は記事執筆時点で17万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

【写真：『食べたことのないオヤツ』をもらった犬→あまりにも美味しくて…『まさかの行動と表情』】

親戚の家で"初めて食べるオヤツ"をもらった犬

Xアカウント『@ds18_2007』に投稿されたのは、ポメラニアン「ぱっちゃん」のお姿。

この日は、飼い主さんの親戚のお宅に遊びに出かけていたのだといいます。親戚宅にも先輩犬さんが居ることから、オヤツをお裾分けしてもらえることになったのだとか。

想定外だった『まさかの行動』に反響

もらったオヤツは、ぱっちゃんにとって食べたことがない、初めて食べる種類のものだったそう。

どうやら、ぱっちゃんは初めて出会ったそのオヤツが完全に気に入ってしまったようで…すでに中身がなくなってしまった空袋を大事に大事に抱え込んでいたのだとか。

瞳をうるうるさせながら、『まだとらないで…』とばかりに飼い主さんを見つめていたそうで、そのお姿はまるで小さな子どものようだったといいます。

とはいえ、そのまま空袋をずっと置いておくわけにもいかず…。捨てたことがバレてしまった時は、あまりにも切ない表情でじっと見つめられてしまったという飼い主さん。

もちろん後日、飼い主さんは同じ種類のおやつを購入し、ぱっちゃんにプレゼントしたのだそう。袋を見せると、『こ、これは…あの…！あの時の…！』とばかりに小躍りしながら、ウキウキし始めたのだとか。

もちろん、オヤツを堪能した後は空袋を大切に抱えていたのだそう。

親戚のお宅に遊びに行ったおかげで、新しいお気に入りのオヤツを見つけたぱっちゃん、その愛くるしい一連の行動は多くの人々をほっこりと和ませることとなったのでした。

この投稿には「最高に可愛いお顔！」「めちゃくちゃ可愛い」「美味しかったんだね～」「癒やされました」「表情が可愛すぎる」などのコメントが寄せられています。

たれ耳がチャームポイントの男の子

2021年5月生まれのぱっちゃんは、たれ耳とまあるいシルエットがチャームポイントの男の子。ちょっぴり怖がりで甘えん坊、ヘソ天が得意でゴロゴロのんびり過ごすのが大好きなのだそう。

飼い主さんと相思相愛なぱっちゃんの日常は、ポメラニアンの魅力や癒し、たくさんの笑顔を発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@ds18_2007」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。