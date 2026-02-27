猫は大型犬に構ってほしいようですが、ちょっかいの掛け方が独特すぎて…？まるでお笑い芸人のツッコミのような猫パンチを繰り出す光景に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で45万3000回再生を突破。「天才ｗ」「面白い」「可愛すぎる」といった声が寄せられています。

大型犬にパンチする猫

TikTokアカウント「chokobi_11」に投稿されたのは、猫の「諭吉」くんがゴールデンレトリバーの「チョコビ」くんにちょっかいを掛ける様子です。この日、チョコビくんと諭吉くんはソファで向かい合ってくつろいでいました。

眠そうなお顔でぼーっとしているチョコビくんを、構ってほしそうにじーっと見つめる諭吉くん。そのままチョコビくんがぼーっとしていたら、諭吉くんは急に猫パンチを繰り出したそう！

お笑い芸人のツッコミを再現！？

いきなり猫パンチを食らわせるという理不尽な行動だけでも笑ってしまいますが、それ以上に面白いのは諭吉くんの独特なパンチの仕方でした。なんとお笑いコンビ『トム・ブラウン』の布川さんの「ダメ～！」というツッコミを忠実に再現するかのように、チョコビくんの頭を上からペシッと抑えていたのです。

チョコビくんの「うわ～っ」とお顔をしかめながら天を仰ぐリアクションもナイスすぎて、もう2匹で漫才をしているようにしか見えません…！あまりにも愉快な光景には、爆笑する人が続出することとなりました。

この投稿には「大爆笑した」「トムブラウンごっこでしょ？」「もうそれにしか見えんｗ」「M-1出れるやんw」といったコメントが寄せられています。

仲良し3兄妹の日常

チョコビくんと諭吉くんは本当の兄弟のように仲良しで、ピタッと密着して一緒にお昼寝していることもあるそうです。

また2025年の冬に子猫の「おから」ちゃんが家族に加わったのですが、2匹はおからちゃんを妹として温かく受け入れて、成長を見守ってくれているとのこと。これからも3兄妹が仲良しでいて、幸せいっぱいの日々を過ごせますように。

チョコビくん＆諭吉くん＆おからちゃんの仲良しで可愛い姿や愉快な日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「chokobi_11」をチェックしてくださいね。

