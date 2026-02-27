◆米大リーグ オープン戦 アストロズ０―５メッツ（２６日・米フロリダ州ウェストパームビーチ＝カクティパーク）

西武からポスティングシステムでアストロズ入りした今井達也投手（２７）が、本拠のメッツ戦でオープン戦初登板し、１回、打者３人に対し１安打無失点だった。

いきなり先頭打者セミエンの９８・７マイル（約１５８キロ）の強烈な打球が今井の右足のすねを襲った。跳ね返った打球を捕手がつかんだときにはセミエンは一塁を駆け抜けていた。

ベンチから首脳陣が今井のところに駆け寄ったが続投。しかし、今井は落ち着いて続くトークマンをスプリットで三飛。ブルージェイズから３年１億２６００万ドルで加入したビシェットを初球のスライダーで三ゴロ併殺打に仕留めた。１０球投げストライク８球、ボール２球とコントロール良く、最速は９４・７マイル（約１５２キロ）だった。

米大リーグ公式サイトによると今井は「全ての球種をゾーンで投げられるように練習してきました。とはいえ、ゾーンで投げることに集中しすぎて、特定の球種をうまく投げることができていなかった部分があった。この点は今後も改善を続け、練習を続けていきたい」と話した。

エスパダ監督は「今日は彼が全てを完璧にこなしたと思います」と絶賛した。

なお、打球を当てた足の具合に関し、ヒューストン・クロニクル紙電子版によると、わずか１０球だったこともあって今井を２回も投げさせることを検討したが「しかし、足に（打球を）受けたこともあり、もう十分だと思った」、１イニングで交代の理由を語った。

今井は現地２０日にチーム内のライブＢＰで打者５人を３三振含むパーフェクトに抑えて、この日のオープン戦でのピッチングが注目されていた。