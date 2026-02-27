パキスタンの攻撃によりがれきと化した地区に集まる住民＝22日、アフガニスタン東部ナンガルハル州/Reuters via CNN Newsource

イスラマバード（CNN）パキスタンは26日、自国軍が隣国アフガニスタンのイスラム主義勢力タリバン暫定政権による攻撃に応戦していると発表した。両国による新たな攻撃の応酬となっている。

パキスタン情報省はアフガンからの攻撃は「挑発なしの行為」だとし、タリバン軍が各地で反撃を受けているとの見解を示した。また、「領土保全と国民の安全を確保するために必要なあらゆる措置を講じる」と表明した。

パキスタンは先に、アフガン側のタリバン戦闘員72人が死亡し、「多数」の負傷者が出たと指摘し、アフガン側の複数の軍拠点と装備が破壊されたと主張した。一方、アフガン側は自国兵士8人が死亡、11人が負傷したと発表した。

アフガン側の軍は26日、パキスタンによる空爆への報復として同国を攻撃した。パキスタンは22日に国境近くにあるアフガンの武装組織の拠点を空爆し、これにより少なくとも18人が死亡した。

タリバン政権の副報道官は、自国軍がパキスタン兵55人を殺害し、パキスタン軍の前哨基地19カ所を制圧したと述べた。また、両国が争っている約2570キロにわたる国境沿いに軍を展開しているという。CNNはこうした主張を独自に検証することはできない。

パキスタンの22日の空爆は反政府勢力「パキスタン・タリバン運動（TTP）」とその関連組織のほか、過激派組織イラク・シリア・イスラム国（ISIS）と関係する組織を標的としていた。

パキスタン情報省は、国内で相次いだ攻撃は「アフガニスタンに拠点を置く指導部や指導者の命令」を受けた組織によって実行されたという「決定的な証拠」があると述べている。

両国はここ数年で最も激しいものとなった交戦を経て昨年10月に停戦で合意したが、不安定な状態が続いている。