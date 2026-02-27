TOMORROW×TOGETHERが、デビュー7周年を迎え、代表曲をライブ披露した。26日に公式YouTube（ユーチューブ）チャンネルで「DAY ＆ NIGHT Medley Live」を公開した。韓国ネットメディア「OSEN」が報じた。デビュー日の3月4日を記念して開催されるイベント「2026 DREAM WEEK」コンテンツの1つだ。

19年3月4日にミニアルバム「The Dream Chapter：STAR」でデビュー。記念イベントは、7年間の歩みを振り返る、多彩な企画を準備した。メドレー・ライブのキーワードは「昼と夜」。対照的な雰囲気の曲でセットリストを構成し、変化をもたらした。

映像は、7年前のデビューアルバムのタイトル曲「CROWN」でスタートした。まずは「昼」。チーム誕生を示す曲に続き「Wishlist」などが続いた。5人のメンバーは個性的な音色としっかりした歌唱力で楽曲の魅力をさらに高めた。

照明が暗くなると、雰囲気が一変した。今度は「夜」。「9 and Three Quarters（Run Away）」「Anti−Romantic」などで、深まった感性を披露した。

今回のイベントは20日から始まっており、来月4日まで開催される。メインイベントとして、27日から3月1日まで、ソウル市内でスペシャルコンサート「2026 T×T MOA CON」を開催する。