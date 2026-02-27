「先ほど麻酔から目覚めた」浜崎あゆみ、障害を持った愛犬の手術成功を報告。「奇跡の連続だね」
歌手の浜崎あゆみさんは2月25日、自身のInstagramを更新。愛犬の手術が成功したことを報告し、温かい声が寄せられています。
【写真】浜崎あゆみ、愛犬の手術成功を報告
ファンからは「手術成功して良かった」「あゆママ一安心」「小さな身体でよく頑張ったね」「常に奇跡の連続だね」「ワンコも大事な家族」「たくさん休んでほしい」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【写真】浜崎あゆみ、愛犬の手術成功を報告
「手術成功して良かった」浜崎さんは「グミの手術が無事終わり、つい先ほど麻酔から目覚めたそうです」と、愛犬・グミの手術成功を報告。続けて「まだ生まれて9ヶ月の小さい身体で長時間、頑張ってくれて有難う」とつづりました。文章からグミへの愛情が伝わってきます。また、浜崎さんは自身のソロショットも載せました。
障害を持った犬を保護2025年12月13日の投稿で「我が家に赤ちゃんが2人増えて1週間が経とうとしています」と報告していた浜崎さん。その「赤ちゃん」の1匹がグミで「いわゆるレベル4と言われる障害を生まれながらに持っており、非常に複雑な手術が早期に必要」であることを明かしていました。また、保護犬であることも伝えています。ひとまず、手術が成功して良かったですね。
(文:堀井 ユウ)