「CANインベーダー」とはどんな手口？ ネット上では「安心して生活できない」の声も

警視庁は2026年2月19日、昨年12月に千葉県内の住宅の駐車場からトヨタの高級SUV「ランドクルーザー」を盗んだとして、茨城県に住むブラジル国籍の男3人を窃盗の疑いで逮捕したと発表しました。

男らは2025年12月5日の午前3時頃、千葉県浦安市の住宅の駐車場からランドクルーザー1台（時価約850万円相当）を盗んだ疑いが持たれています。被害車両は茨城県下妻市内の駐車場で発見され、助手席側の後輪付近が切断されていたということです。

これは、特殊な機器をクルマにつないで制御システム（CAN）に不正に侵入し、ドアを解錠・エンジンを始動させてクルマを盗む「CANインベーダー」という手口。男らは新型機器を使って、被害車両を5分程度で盗んだとみられています。

CANインベーダーの新型機器は3人の関係先から見つかり、警視庁は男らが昨年2月以降、この新型機器を使って東京都や群馬県など1都7県で高級車約50台（時価合計約4億5000万円相当）を盗んだとみて、捜査を進めています。

なお、新型機器がクルマの盗難事件で押収されるのは全国初の事例ということです。警察の調べに対し、男ら3人は「やっていない」などと容疑を否認しています。

このニュースに対してインターネット上では、「クルマの対策も急務だが外国人受け入れ対策も急務である。せっかく逮捕しても不起訴で釈放はダメだろ」「日本人の犯罪だけでも多いのに外国人の犯罪が多発すると安心して生活できない」など、近年発生している外国人による自動車盗難事件への危機感をあらわにする声が相次いでいます。

自動車盗難をめぐってはトヨタやレクサスの高級車が特に狙われる傾向にあり、警察庁が公表した統計によると、2025年1月〜6月の上半期だけでもランドクルーザーが765台、「プリウス」が289台、「アルファード」が191台、レクサス「RX」が141台、レクサス「LX」が120台盗まれている状況です。

このような現状に対しては「盗めないように面倒臭いと思わせることが大切」「結局タイヤロック、ステアリングロック、クルマの周囲を障害物でかためるなどのアナログ的手段が最もセキュリティ高いのでは？ 犯罪者はその場に長く留まることを嫌うので、いかに時間稼ぎをするかだろ」といった防犯対策に関する意見も寄せられています。

上記コメントにあるように、新たな盗難手口が次々と生まれる中では物理的な対策が重要となってきます。

具体的にはクルマにタイヤ・ハンドルロックや、衝撃を検知した際に警報音が鳴る警報装置などを装着したり、クルマをシャッターや門扉付きの駐車場で保管したりすることなどが挙げられます。

またCANインベーダーは、クルマの左側にある配線に特殊な機器をつなぐ手法であるため、クルマの左側を壁ギリギリまで寄せて駐車し、犯人が作業できるスペースを作らないという対策も有効と考えられています。

そのほかクルマにGPS装置を搭載する、駐車場に防犯カメラやセンサーライトを設置するなど、複数の対策を組み合わせて自動車盗難に備えていくことが重要でしょう。

自動車盗難の捜査に関しては「必ず外国人のバックには解体施設、ヤードがあり、クルマをバラバラにして海外に輸出しています。不法ヤードを壊滅させるべき」「これだけの台数が盗まれ海外に流れていると指摘されているのなら、最終的に積み出される港を徹底的に洗えば実態はかなり見えるはず」といった意見も聞かれました。

今後は警察による不法ヤードの立入り・摘発のほか、税関での盗難自動車不正輸出の取り締まりなど、各機関が連携しながら対策を強化していく必要があります。