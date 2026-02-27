コウケンテツ流！甘辛『グラタン風チーズダッカルビ』が最高。子供ウケ抜群の簡単レシピ
甘辛いコチュジャン味に、とろ〜りチーズ。子どもも大好きなチーズダッカルビを、トースターでこんがり焼いてグラタン風の一皿に。このビジュアル、食欲そそる。身近な材料で手軽に作れて、味はしっかり本格派です！
『グラタン風チーズダッカルビ』のレシピ
材料（2人分）
鶏もも肉（から揚げ用）……250g
キャベツの葉……2〜3枚（約150g）
玉ねぎ……1/2個（約100g）
さつまいも……1/2本（約150g）
ピザ用チーズ……60g
〈たれ〉
にんにく……1かけ分
しょうがのすりおろし……1かけ分
砂糖……大さじ1と1/2
しょうゆ……大さじ1と1/2
酒……大さじ3
コチュジャン……大さじ3
ごま油……大さじ1
作り方
（1）下ごしらえをする
ボールに鶏肉、〈たれ〉の材料を入れてからめる。キャベツは食べやすく切る。玉ねぎは幅7〜8mmのくし形に切る。さつまいもはよく洗い、皮ごと幅1cmの輪切りにする。
（2）具を重ねて蒸し焼きにする
フライパンにごま油を中火で熱し、キャベツ、玉ねぎ、さつまいもを順に広げて重ね入れる。鶏肉を汁けをきってのせ（残ったたれはとっておく）、ふたをして弱火で7〜8分蒸し焼きにする。
（3）たれをからめ、トースターで焼く
（2）で残ったたれを回しかけ、全体にしっかりからめて火を止める。耐熱皿に移してピザ用チーズを散らし、オーブントースター（1000W）でこんがりと焼き色がつくまで5分ほど焼く。
甘辛だれとチーズのバランスは、さすがのひと言。身近な材料で作れるごちそうを、家族みんなで楽しんで♪