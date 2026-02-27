東京市場 ピボット分析（クロス円）
東京市場 ピボット分析（クロス円）
ピボット分析
ユーロ円
終値184.19 高値184.73 安値183.83
185.57 ハイブレイク
185.15 抵抗2
184.67 抵抗1
184.25 ピボット
183.77 支持1
183.35 支持2
182.87 ローブレイク
ポンド円
終値210.50 高値212.10 安値210.27
213.47 ハイブレイク
212.79 抵抗2
211.64 抵抗1
210.96 ピボット
209.81 支持1
209.13 支持2
207.98 ローブレイク
スイス円
終値201.71 高値202.73 安値201.22
204.06 ハイブレイク
203.40 抵抗2
202.55 抵抗1
201.89 ピボット
201.04 支持1
200.38 支持2
199.53 ローブレイク
豪ドル円
終値110.94 高値111.42 安値110.26
112.65 ハイブレイク
112.03 抵抗2
111.49 抵抗1
110.87 ピボット
110.33 支持1
109.71 支持2
109.17 ローブレイク
NZドル円
終値93.31 高値93.86 安値92.96
94.69 ハイブレイク
94.28 抵抗2
93.79 抵抗1
93.38 ピボット
92.89 支持1
92.48 支持2
91.99 ローブレイク
カナダドル円
終値114.14 高値114.41 安値113.76
115.10 ハイブレイク
114.75 抵抗2
114.45 抵抗1
114.10 ピボット
113.80 支持1
113.45 支持2
113.15 ローブレイク
