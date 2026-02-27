東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7105 高値0.7137 安値0.7067
0.7209 ハイブレイク
0.7173 抵抗2
0.7139 抵抗1
0.7103 ピボット
0.7069 支持1
0.7033 支持2
0.6999 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5977 高値0.6013 安値0.5957
0.6064 ハイブレイク
0.6038 抵抗2
0.6008 抵抗1
0.5982 ピボット
0.5952 支持1
0.5926 支持2
0.5896 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3681 高値1.3712 安値1.3659
1.3762 ハイブレイク
1.3737 抵抗2
1.3709 抵抗1
1.3684 ピボット
1.3656 支持1
1.3631 支持2
1.3603 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7105 高値0.7137 安値0.7067
0.7209 ハイブレイク
0.7173 抵抗2
0.7139 抵抗1
0.7103 ピボット
0.7069 支持1
0.7033 支持2
0.6999 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5977 高値0.6013 安値0.5957
0.6064 ハイブレイク
0.6038 抵抗2
0.6008 抵抗1
0.5982 ピボット
0.5952 支持1
0.5926 支持2
0.5896 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3681 高値1.3712 安値1.3659
1.3762 ハイブレイク
1.3737 抵抗2
1.3709 抵抗1
1.3684 ピボット
1.3656 支持1
1.3631 支持2
1.3603 ローブレイク