東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7105　高値0.7137　安値0.7067

0.7209　ハイブレイク
0.7173　抵抗2
0.7139　抵抗1
0.7103　ピボット
0.7069　支持1
0.7033　支持2
0.6999　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5977　高値0.6013　安値0.5957

0.6064　ハイブレイク
0.6038　抵抗2
0.6008　抵抗1
0.5982　ピボット
0.5952　支持1
0.5926　支持2
0.5896　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3681　高値1.3712　安値1.3659

1.3762　ハイブレイク
1.3737　抵抗2
1.3709　抵抗1
1.3684　ピボット
1.3656　支持1
1.3631　支持2
1.3603　ローブレイク