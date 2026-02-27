２６日の米株式市場の概況、ＮＹダウ１７ドル高 エヌビディアは売られる ２６日の米株式市場の概況、ＮＹダウ１７ドル高 エヌビディアは売られる

２６日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比１７．０５ドル高の４万９４９９．２０ドルと小幅に３日続伸した。ソフトウェア関連株が買われ全体相場を押し上げた一方、２５日引け後に決算を発表したエヌビディア＜NVDA＞が５％を超す下げとなり、半導体株は軟調だった。



セールスフォース＜CRM＞やＩＢＭ＜IBM＞、アメリカン・エキスプレス＜AXP＞がしっかり。Ｊ．Ｍ．スマッカー＜SJM＞とインスパイア・メディカル・システムズ＜INSP＞が大幅高となった。半面、キャタピラー＜CAT＞とメルク＜MRK＞が軟調。アジレント・テクノロジーズ＜A＞が売られ、シースリー・エーアイ＜AI＞が安い。



ナスダック総合株価指数は２７３．７０ポイント安の２万２８７８．３８と３日ぶり反落した。アマゾン・ドット・コム＜AMZN＞やアルファベット＜GOOG＞、テスラ＜TSLA＞が株価水準を切り下げたほか、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞やインテル＜INTC＞、ブロードコム＜AVGO＞が値を下げ、トレード・デスク＜TTD＞が下値を模索。ズーム・コミュニケーションズ＜ZM＞が大幅安となった。半面、メタ・プラットフォームズ＜META＞が底堅く推移。イオンＱ＜IONQ＞が急伸した。



出所：MINKABU PRESS