・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６５．２１ドル（－０．２１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝５１９４．２ドル（－３２．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝８６９９．８セント（－３９９．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５７１．７５セント（＋６．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４３３．２５セント（＋２．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１４７．７５セント（－０．５０セント）
・ＣＲＢ指数
　３１０．０３（－１．４１）

出所：MINKABU PRESS