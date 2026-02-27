２６日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６５．２１ドル（－０．２１ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５１９４．２ドル（－３２．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝８６９９．８セント（－３９９．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５７１．７５セント（＋６．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３３．２５セント（＋２．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１４７．７５セント（－０．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３１０．０３（－１．４１）
出所：MINKABU PRESS
